網紅家家（王盈）過去曾因為在直播時不小心露兩點，又不慎讓男友露鳥，迅速在網路上爆紅，導致她一度關閉IG帳號避風頭，重新再出發之後，家家常在社群平台上傳美照，放送福利照，目前已經累積了28萬粉絲，日前她曬出穿丁字褲的影片，讓網友再陷入瘋狂。

家家日前在IG發文透露：「食量也跟著肌肉一起長大，我每天都覺得好餓」，並曬出一段影片，只見她身穿黑色運動內衣和白色丁字褲，在鏡子前自拍，不時扭動螞蟻腰，展現曼妙S曲線，讓渾圓蜜桃臀一覽無遺，不到24小時就累積超過8萬人觀看。

不僅如此，家家也在限時動態曬出運動完的美照，只見運動背心的深U設計秀出她深邃的事業線，她全身都是汗水，看起來格外性感，不少網友都忍不住激動直呼，「身材體態有夠好的」、「太棒了」、「好漂亮」、「真香」、「有丁（字褲）給讚」、「非常翹」、「一早看到這個…」、「夭壽，誰受的了」。

事實上，家家去年9月因為鏡子反射「裸男」露鳥造成轟動，事後她解釋自己絕無炒作，也立即刪文，沒想到11月又因和粉絲打賭，挑戰不遮臉直播換泳衣，在過程中上衣滑落，2點當場曝光，儘管立刻刪掉影片，卻還是被網友截圖瘋傳，嚇得她立刻關閉IG，被外界質疑這全是想紅的操作。