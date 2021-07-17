儘管法國疫情反彈，新增個案由連續數周的幾千例，到了16日又增至逾萬例，重返五月底的水平。但為了迎接暑假旺季，巴黎著名地標艾菲爾鐵塔自16日起重新開放，只不過鑒於疫情升溫，限制每日入場人數最多1萬人，是疫情前的一半。

此外，鐵塔要求11歲以上入場人士必須佩戴口罩，也要保持社交距離。受疫情影響，鐵塔去年10月30日起一直關閉，至今已近9個月，是自二戰以來最長關閉時間。

由於法國疫情再次加劇，英國急轉彎，17日宣布收緊自法入境的措施，要求自法入境旅客，即便已經完整接種新冠疫苗，仍須自主隔離檢疫10天。英國當局表示，免隔離措施不適用法國，係因法國仍持續出現Beta南非變種病毒，而疫苗可能對Beta變異病毒無效。

在另一個旅遊勝地希臘，單日新增確診人數也同樣暴增，由上月中的幾百人，急增至本月的二、三千人。為鼓勵民眾盡快接種疫苗，當局自16日起，允許餐廳、酒吧、夜店及戲院等室內設施，開放給已完成接種的民眾。目前希臘約有48％成人完成接種，當局希望到9月覆蓋率至少能增至7成。

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