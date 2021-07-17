《黑寡婦》上映吸引12歲的元同學前來觀影。（粘耿豪攝）

全台戲院在關閉近2個月之後，17日迎接解封首個假日，在逾30上檔電影中，又以本周新上檔的好萊塢片《黑寡婦》最為熱門。記者今實地觀察，包括台北信義威秀影城、西門町喜滿客絕色影城和南港喜樂時代影城，觀影人潮尚未湧現，不過影城皆端出高規格防疫，嚴格把關。

今觀影的民眾以年輕人、情侶居多，共同點都是漫威電影的粉絲，也有家長帶小孩外出看電影。12歲的元同學與母親看《黑寡婦》，他興奮表示，漫威每一部作品都必到戲院觀賞，這回也不想錯過大銀幕，媽媽則說很信任電影院的防疫作為，才有信心帶孩子看片。看同一部片的還有一群國、高中女學生，5人微解封後相約，劉同學說：「我們出門都有向家長報備，也覺得影廳環境很安全，不太擔心。」

喜滿客絕色影城除了控管人數、安排梅花座，在民眾散場後，由工作人員逐一替座椅消毒，避免成為防疫破口。(羅永銘攝）

喜滿客絕色影城確實做好防疫，替民眾量體溫才放行入影廳。(羅永銘攝）

威秀影城公關部資深經理李光爵透露，從微解封到現在，影城尚未有完售場次，許多民眾進戲院與否仍在觀望階段，「周六的觀影人潮大概比解封首日好一點，不過可能要到三級警戒降級後，才有大幅度變化」。由於影城鼓勵線上訂票，所以售票口也未排隊，他指出有9成觀眾都是透過網路預售先買票。

信義威秀影城在微解封後首個周末，吸引不少民眾前來觀賞電影，部分消費者在購票時，向工作人員出示網路購票憑證。（粘耿豪攝）

信義威秀影城做足防疫措施，並安排工作人員噴灑消毒藥水。（粘耿豪攝）

喜樂時代影城公關總監陳家倫則表示，有感受到人潮慢慢回流，截至今午，票房已達到前幾日的每日總票房，估計假日票房有機會衝高到平日的3倍，也期待疫情持續減緩，至7月底上映的《玩命關頭9》催出更多票房。