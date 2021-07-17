香港男星古天樂踏入演藝圈多年，在戲劇和音樂方面都有亮眼成績，也幫助不少因邁入老年或沒工作的貧苦藝人，另外更經常低調行善，最著名的就是他年年捐錢蓋學校，數量多達135間；6月底卻被爆出他10年前在貴州蓋的小學，已變廢墟多年，消息曝光後，當地相關單位立刻處理，已改造成老年活動中心，讓網友感到震驚又欣慰。

6月底有網友特地走訪貴州省遵義市，想看看古天樂10年前捐錢蓋的紅光古天樂小學，但發現校舍四周長滿雜草，一名學生都沒有，彷彿來到一處廢墟；網友拍下變廢墟的校舍，照片也迅速被瘋傳，有在地人跳出來解釋，近年該地區不少農民決定到城市發展，人口出走，且周遭還蓋了新學校，學生流失，學校就漸漸荒廢。

古天樂10年前捐款蓋的小學，被爆出已變廢墟。(圖/ 摘自東網)

綜合陸媒報導得知，當地相關單位已將荒廢的小學改建成老年活動中心。(圖/ 摘自東網)

古天樂的愛心像是變成一場空的情形引起關注，據陸媒報導指出，近期當地相關單位已經荒廢的「紅光古天樂小學」改造成老年活動中心，將來使用狀況會依照在地人需求投入使用；許多網友對當地快速處理小學的態度感到驚訝，也很欣慰古天樂的愛心能繼續透過其他用途發揮最大效用。

而這兩年全球受新冠肺炎影響，古天樂仍堅持捐款蓋學校，且他從未主動宣揚此事，是被各地網友注意到不少小學會以古天樂命名，他的善舉才被曝光；過去也曾有人質疑古天樂蓋學校稱低調行善，但不明白為何都要以自己的名字命名，他後來也親自解釋，「用我的名字來命名學校，如果以後學校出了什麼事情，第一責任人就是自己，也起到了一個警醒的作用」。