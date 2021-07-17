為期12天的第74屆坎城影展在台灣時間18日凌晨閉幕，其中柯震東主演的同志片《MONEYBOYS》評價不錯，可惜未在本屆「一種注目」單元奪金。片中他周旋在多個男人之間，有層次的演技令觀眾刮目相看。他日前接受《綜藝報》訪問透露，首次和多人上演男男吻戲，頗具挑戰。

他解釋：「電影拍攝沒有按劇情時序，所以一天之內，我有時不得不親吻7個不同的男人。有的我親了一天，有的則不到一小時。有些人我用了很多舌頭部分，有些人沒有。」如此形容，讓尚未看片的影迷更添遐想。

在電影中扮演性工作者的柯震東，得演繹不同親法，來呈現與不同人相遇的情感，「我試圖找出與伴侶『龍』和『曉來』不同的方式來親，相較於與客人的親吻，前者必須注入很多情感。不過這很有趣，我從來沒有拍過這種，也沒有過那麼多的吻戲，即使是和女生演員也沒有。」

至於過去惹「麻」煩的事，不免又被提起，他也沒迴避地向《綜藝報》說：「我觸犯了法律，我也向所有受到影響的人感到抱歉。但就職業生涯而言，我認為一個人發生任何事都其來有自，能做的，就是努力向前邁進。」他今年受疫情影響，有4部電影擱置待上映，「現在我只想把自己過好，向所有人證明我依舊能演。」