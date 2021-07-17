私立幼兒園在疫情三級警戒下，因全面停課不停班，衍生家長減繳費用導致營運損失，台南市有322園提紓困申請，第一梯次申請金額達1億7642萬餘元，教育局已全數將首批申請案完成初審並報教育部複核，待教育部複審通過即可直接撥付給各園，彌補營運損失。

台南市教育局長鄭新輝表示，申請紓困的私幼當中，教育部已先核定通過151園，補助經費達5540萬餘元，本次私幼紓困申請資格要件有二，包括正常支付教職員工全額薪資，並依規定完成退費給家長。因此，園方申請時需出示已投保名冊供核對是否有核實支付員工薪水。亦即，教育部核定紓困補助的經費，主要在彌補私幼因停課不停班，減收家長繳交費用，又需支付員工薪資的損失。

教育局表示，幼兒園因應疫情升級所規畫的政策係停課不停班，不是停業，因此園方在停課期間仍需支付教職員工薪資，始可依規定向教育部提出紓困補助申請。

若各私幼申請5至7月紓困補助，但該期間有對全職教職員工採取減班、減薪、強迫自請休假、無薪假或異動投保單位等減損員工權益行為，經查獲屬實者，教育部將會撤銷或廢止補助、追繳已撥款項並保留法律追訴權。各私幼教職員工如遇有前揭情事者，得主動向教育局或勞工局檢舉，將聯手徹查以確保員工權益。