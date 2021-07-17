富邦悍將此役打線變陣收到不錯效果，團隊猛攻17支安打，先發9人全員敲安，高孝儀單場5安、3打點領軍，以13比5輕取中信兄弟。

富邦此役將林益全排在第2棒收到不錯效果，埋伏在第7棒的高孝儀更是生涯首度單場5支5，串連起球隊攻勢，也將兄弟先發投手萊福力早早打退場。

賽後總教練洪一中表示，延賽前一、二棒上壘率都不是很理想，讓人傷透腦筋，一直在想怎麼找出最好的打擊順序，「今天讓王正棠打第一棒，林益全排在第2棒，看起來效果還不錯，看能不能繼續延續下去。」

復賽後富邦低迷的打擊問題似乎有改善，是否跟更換打擊教練有關？洪總認為，沒有哪位打擊教練比較厲害，換人只是換個思維，沒有好或不好，現在才3場也還說不準，不能太早下定論。

「現在比較常看到2個本土打擊教練互相研究，看怎麼去幫助選手，這是以前比較少看到的情況。」洪總認為，語言的隔閡或許是一大原因，「以前可能要透過翻譯，球員就會嫌麻煩，現在語言溝通順暢，選手意願可能就更多一點。」