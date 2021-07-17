印尼新冠肺炎疫情持續延燒，17日通報單日新增確診病例5萬1952例，連續4天破5萬例，16日新增的染疫死亡人數甚至超過1200人，創下單日新高。面對嚴峻的疫情，旅居印尼的日本人紛紛想要撤離印尼返回日本。在這種情況下，日本各家航空公司決定從21日以後派出特別航班，接載日僑回國。

更具傳染力的Delta變種病毒在印尼快速傳播，16日確診新增多達5萬4000例，染疫死亡病例也增至1205例，這自去年3月初新冠疫情爆發以來，印尼單日新增死亡病例數首次超過1200例，也是本月1日的2倍以上。印尼政府預估單日新增病例有可能超過10萬例，因此正急於確保病床和醫用氧氣等醫療物資供應無虞。

面對疫情可能進一步惡化，入駐印尼的大約1900家日資企業中紛紛讓常駐人員及其家屬回國，飛往日本的航班已是一票難求。為此，日本的各航空公司決定派出特別航班，全日空公司和本航空公司將分別於21日和25日派出特別航班，現在已開始接受預約。

當地支援航班運作的日本駐印尼大使館透露，已有2000多人表示對搭乘特別航班有興趣，但目前僅限在日本有接待單位的企業和團體的所屬人員才可搭乘，而一些不在這個範圍內的人則表示失望。

印尼衛生部17日下午通報單日新增確診5萬1952例，累計確診達到283萬2755例，死亡人數增加1092例，累計死亡7萬2489例。

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