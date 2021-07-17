《韓聯社》17日報導，南韓目前已有63萬5234人採取先接種AZ疫苗、後接種輝瑞／BNT疫苗的混打方針，其中有1081人出現不良反應；日本厚生勞動省則公布報告，統計自2月17日至7月2日，共有556人在接種疫苗後死亡，其中輝瑞554人、莫德納2人。但目前仍不確定死因是否與疫苗有關。

南韓先前一度出現AZ疫苗數量不足的狀況，部分第一劑施打AZ者第二劑因而改打輝瑞；後則由於修正AZ疫苗施打年齡下限至50歲，故已接種第一劑AZ疫苗且年齡未滿50歲者，第二劑須改打輝瑞。而《韓聯社》17日指出，南韓目前已63萬5234人採取混打方針，有1081人出現不良反應，發生率約0.17%；其中疑似過敏反應7例、嚴重不良反應11例。

而自2月26日開始施打新冠疫苗後，南韓包含第一劑和第二劑，總計已接種達2147萬3412劑疫苗，出現10萬5509例不良反應，414人死亡。其中AZ疫苗接種約1146萬劑，不良反應0.66%，174人死亡；輝瑞接種約882萬劑，不良反應0.25%，234人死亡；嬌生接種約113萬劑，不良反應0.65%，6人死亡；莫德納接種約6.3萬劑，不良反應0.67%，無人死亡。

另外，根據日本首相官邸網站，日本自2月17日到7月15日為止，總計接種達6671萬4528劑疫苗。而厚生勞動省指出，至7月2日為止，日本共有554人在接種輝瑞疫苗後死亡；而自5月24日才開放接種的莫德納，則僅有2人死亡。接種輝瑞疫苗後死亡的554人中，男性有277人、女性275人、不明2人；死亡人數最多的年齡層則為80至89歲，共計219人死亡。