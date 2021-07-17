美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）的4年任期將於2022年2月屆滿，高達九成的經濟學家預期美國總統拜登將提名鮑爾連任。

美國財長葉倫（Janet Yellen）接受美國財經媒體CNBC訪問時，讚許鮑爾的工作表現，但表示這是她將與總統討論的問題，婉拒在電視訪問中透露更多意見。

根據路透社訪查40位經濟學家意見，高達九成的受訪者認為拜登將提名鮑爾連任。路透社在7月12日至15日的美國經濟調查，增列這道題目。

鮑爾在2018年2月接替葉倫，出任聯準會主席，他在2020年新冠肺炎病毒橫掃全球時，帶領美國走過二次大戰以來最嚴重的經濟衰退。

依據慣例，美國總統通常會在聯準會主席任期結束前的夏末或秋季，決定是否提名連任。美國前總統川普打破慣例，並未提名葉倫連任，而是選擇鮑爾掌理聯準會。

白宮將在接下來幾個月決定是否讓鮑爾續任，但拜登若是為聯準會另覓舵手，可能引發市場動盪。美國經濟正與通膨升溫搏鬥，而且就業活動仍趕不上整體復甦腳步。

瑞士信貸首席經濟學家史威尼（James Sweeney）指出，現階段鮑爾連任的機率頗大，但他面臨幾位強勁的對手，尤其是聯準會理事布蘭納德（Lael Brainard）。布蘭納德是第二可能的人選，不過就目前而言，鮑爾最有希望勝出。

TD證券公司美國宏觀策略師奧沙利文（Jim O’Sullivan）的看法與史威尼相呼應。

在路透社調查的經濟學家中，只有4人認為拜登不會提名鮑爾連任，其中兩人認為布蘭納德可望出線。

荷商安智銀行（ING）首席國際經濟學家奈特利（James Knightley）表示，鮑爾工作表現出色，並且與美國財政部通力合作，但如果拜登尋找其他人選強化資深官員多樣性，也不令人意外。