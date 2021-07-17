臺灣金控17日發布重訊，財政部原派任臺灣金控股權代表─任現任董事勞動部常務次長林三貴於8月2日解任。

臺灣金控在該重訊指出，解任原因是依財政部110年7月16日台財庫字第11003718330號函辦理，勞動部常務次長林三貴原任期是從108年9月2日至111年9月1日。