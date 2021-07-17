臺灣金控：財政部原派董事─勞動部常次林三貴於8月2日解任 21:552021/07/17 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臺灣金控17日發布重訊，財政部原派任臺灣金控股權代表─任現任董事勞動部常務次長林三貴於8月2日解任。 臺灣金控在該重訊指出，解任原因是依財政部110年7月16日台財庫字第11003718330號函辦理，勞動部常務次長林三貴原任期是從108年9月2日至111年9月1日。 拜登示警美企 在港營運風險高 台歐人權諮商 歐盟呼籲台灣致力廢死 #臺灣金控 #財政部 #林三貴 #解任 #勞動部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 迷途老嫗脖掛黃繩信條 豐原警助返家 12:142021/07/17 寶島 一周暴增萬人! 無薪假人數 創疫情以來高峰 04:102021/07/17 財經要聞 建國假日花市微解封復業 首日午前進場2000人 12:512021/07/17 生活 獨〉「客家黑金」入饌 蘭餐廳宅饗米其林最終章7／20開賣 09:022021/07/17 生活 前進東奧倒數6天》射箭–韓國女團嚇嚇叫 射向9連霸 04:102021/07/17 運動天地 無薪假單周暴增萬人 家數創歷史新高 04:102021/07/17 焦點要聞 中信攜手鴻海 成立新能源車產業基金 04:102021/07/17 財經焦點 香港中聯辦7名副主任 遭美制裁 04:102021/07/17 焦點新聞 國藥疫苗 大陸批准3至17歲緊急使用 04:102021/07/17 焦點新聞 珠海石景山隧道透水事故 距事故點668米 仍無法聯繫14受困者 16:222021/07/17 兩岸 陳冠安為青壯世代請命 籲採「普借現金」政策 20:112021/07/17 政治 財經熱門新聞 陽明現增大地震 第2家竟跳出來跟進 網爆內情不單純 - 財經 航運三雄神鬼奇航再起 老手示警：買在淡季 賣在旺季 - 財經 美國供應鏈陷2大危機 經濟復甦危險了 - 財經 金融除息秀 未演先轟動 - 財經要聞 - 工商時報 航運股拉回是買點？國際指標藏變數 這航線殺一波了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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