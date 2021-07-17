陳哲藝疫情後再回到坎城影展與全球影人相聚，十分感動。（摘自微博）

周冬雨（右）與章宇（左）飾演在家隔離的夫妻。（摘自微博）

周冬雨（左起）、章宇與陳哲藝去年透過視訊籌拍電影。（陳哲藝提供）

新加坡導演陳哲藝日前帶著新作《永恆風暴之年》在坎城首映，該片由他與柏林金熊獎得主賈法爾帕納希、坎城金棕梠得主阿比查邦等6位來自不同國家的導演，以創作疫情生活為主題所創作的短片集結而成。其中他執導的《隔愛》，找來影后周冬雨和金馬男配角章宇挑大梁，演出一對在隔離下心力交瘁的夫妻。

陳哲藝17日分享，該作在疫情中「遠程」拍攝極具挑戰，不過演員表現讓他放心，「周冬雨很有靈氣，鏡頭很愛她；章宇演技則無可厚非的紮實。」並笑道：「遠程可以培養出默契真不容易，我在和章宇合作時都沒見過本人，都是視訊通話認識的，後來就一直講2到3小時的電話，成為網友了。」

3人今年在上海電影節相聚，他形容章宇一見他，便驚訝說：「哲藝原來你那麼高，其實也不知道原來你長得什麼樣子呢，就是除了大頭貼以外。」旅居倫敦的他，不論是從勘景還是拍攝，都用視訊進行，「好辛苦！是我拍片以來最低的預算，很有限的資源完成的。比學生短片還少，但是很有滿足感」。

陳哲藝繼首部長片《爸媽不在家》獲坎城影展金攝影機獎後，這回暌違8年再回到電影殿堂，他坦言自己已不像過去有粉絲心態，反而因疫情後與全球電影人重聚，百感交集，他形容：「坎城是世界電影的麥加，去年停辦，感覺好像電影要滅亡了。今年能再來朝聖，其實挺感動的！」

《隔愛》的創作靈感，便是來自於陳哲藝自身的經驗，「去年3、4月，我和太太及18個月大兒子封鎖在家中，靈感就來自那時的隔離生活。隔離的壓力和焦慮在那段時間印象很深」。他透露當時妻子曾發高燒在自家房內隔離，那陣子他扛起一切責任照顧一家大小，「小孩搞不清處媽媽為何突然間不碰他、不抱他，所以一直哭，然後我每天做飯、洗衣、打掃和一直消毒。那段時間對我來說的衝擊其實挺大的，所以還蠻多靈感」。

除了短片之外，他與御用班底楊雁雁、許家樂的合作也正規劃中，繼《爸媽不在家》、《熱帶雨》後，第3部長片《We Are All Strangers》依然找來2人主演，他稍微透露：「他們演出的角色跟之前截然不同，將演繹被迫成為家人的陌生人 。」該片將在2022年下半年開拍，中文片名未定。