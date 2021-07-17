桃園一名方姓男子偷吃，與另外一名女子互傳沒臉的裸照玩味，遭妻子逮個正著還瞎掰「是網路圖片」，不料女方坦承照片是自拍，大大打臉方男的說法。桃園地院判，方男與小三須連帶賠償3萬元精神撫慰金。可上訴。

判決書指出，方妻主張與方男於2018年8月間結婚，不料，方男卻於2019年3月至5月間與另外一名女子外遇，兩人時常互傳不露臉的裸體照或私密照，供對方玩賞，方妻不堪被辜負，遂提告兩人求償30萬元。

對此，方男辯稱，互傳的照片並不是他與該女，照片都是從網路上隨意找到的圖片，只是朋友間的互相分享，強調自己絕對沒有侵害到妻子的配偶權。然而，法官勘驗方妻所提交與小三的對話紀錄，發現小三早已向方妻坦承照片是她本人所拍攝，絕非網路圖片，而方男的照片亦同。

桃園地院法官認定，方男與小三互傳自拍的親密照片此舉，已經嚴重侵害了方妻的配偶權，且兩人的行為早已超過一般男女交往分際，造成方妻精神上嚴重的打擊，足以破壞其婚姻的幸福與美滿，考量了雙方的經濟情況與身分地位等，判兩人須連賠償方妻3萬元為合理。可上訴。