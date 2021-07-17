國內本土疫情自5月中爆發後，民進黨疫苗政策飽受人民批評。根據台灣民意基金會日前公布的民調顯示，民進黨支持度雪崩式下滑15個百分點，以28.2%支持度，創下兩年半以來新低；但是國民黨民調卻未受益，小幅下滑2.8個百分點，來到18.9%，只是持平；反觀民眾黨則是異軍突起，支持度驟增7.1%，以15.6％緊逼國民黨。新北市議員葉元之以股票比喻，國民黨就像股本大的中鋼，比較不會動，但是比較穩；民眾黨則是小型股，只要有好的題材，馬上就衝上去，可是波動也大。此種妙喻也讓旁人不禁笑翻。

葉元之16日在《新聞面對面》節目表示，民進黨民調下滑非常多，但國民黨的民調好像也沒有起來，國民黨民調沒有崩盤，只是沒動，國民黨的支持度大概比民眾黨低1、2個百分點，還在誤差範圍內，只是大家好奇，民進黨少掉的10幾趴支持度去哪了？應是去了兩個地方︰一個是跑到民眾黨那兒，另外一個則是跑到中間選民那邊。至於民進黨少掉的10幾趴為什麼會跑到民眾黨？當然是跟台北市長柯文哲有關。

葉元之舉股市為例，國民黨和民眾黨有一個很大的差別，若用股票來做比喻，國民黨比較像股本比較大的中鋼，比較不會動，但是還是很穩；可是如果有一個比較好的題材，國民黨還是會再往上；民眾黨則是小型股，只要有好的題材，馬上就會衝上去，可是它的波動也大。

葉元之認為，柯P聲量有時候很棒，可是有的時候又還好。2018年他連任成功，那時聲勢很大。可是後來就一路往下，最近才又起來，至於能夠維持多久？波動會比較大。因此，國民黨不用太在意民眾黨，對於民眾黨的態度，就是不求戰，但是遇事也不怕事，如果民眾黨罵國民黨的時候，可以回應，但是不用主動去罵。