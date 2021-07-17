花蓮東大門夜市不少攤商使用號碼牌取代現場排隊，鼓勵民眾走走，晚點取餐，避免因等候而群聚。（羅亦晽攝）

花蓮縣政府規定東大門夜市在微解封期間，餐飲業只能外帶，並實施人數控管，最大總人數2500人，開放的3個出入口實施實聯制，進入前還經過特製消毒門，全身消毒。（羅亦晽攝）

今天是微解封第一個周末，雖然花蓮熱門景區白天只有零星遊客，不過晚間的東大門夜市竟湧入2000多人，不少攤商笑得合不攏嘴，用盡全力招呼客人，不過還是有些攤商透露，「看到人群還是會擔心」，為了生計，還是必須出來擺攤，至少有賣就有賺。

東大門夜市自5月中旬，全台進入三級警戒後一直暫停開放，儘管花蓮從6月中旬開始，維持零確診的成績，縣府也不敢掉以輕心，不跟進北市政府的夜市微解封，直到中央祭出本月13日全台微解封的相關指引後，14日才正式恢復營業。

花蓮縣政府規定東大門夜市在微解封期間，僅能恢復非遊戲店家營業，餐飲業只能外帶，並實施人數控管，最大總人數2500人，開放的3個出入口實施實聯制，進入前還經過特製消毒門，全身消毒，而餐飲業者須加裝隔板、戴2層口罩，防疫措施相當嚴格。

由於今天是東大門夜市微解封的第一個假日，晚上6點後，人潮陸續湧現，出入口還一度因大家進行消毒及實聯制的動作，一度大塞車，工作人員擔心造成群聚，趕緊走到排隊民眾旁，拿出貼有QRcode的看板，讓民眾先進行實聯制。攤商則多用號碼牌取代現場排隊，鼓勵民眾先去走走，晚點再取餐，避免因等候而群聚。

東大門福町夜市主委黃家明指出，停業期間，很多攤商經濟陷入困難，自己的攤位也損失至少50萬元的收入，他坦言，微解封期間，其實不希望有太多遊客，但生活還是得過，只希望能溫飽三餐，「防疫部分只能再多加謹慎」。

賣地瓜球的李老闆說，過去2個月幾乎都閉關在家，好不容易能出來擺攤賺錢，減輕經濟負擔，雖然是好事，不過突然看到這麼多人，還是會害怕，畢竟疫情還沒完全控制住，病毒可能藏在你我身邊，除了自己要謹慎防疫外，也希望遊客遵守防疫規定。

截至今晚8時，花蓮縣政府觀光處統計，累計入園人數約2050人，其中晚間7時至8時間人數最多，9時過後人潮也漸漸散去。