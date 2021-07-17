伊朗官方伊朗通訊社（IRNA）報導，一名地方官員今天表示，在伊朗西南部缺水抗議第2晚期間，有暴徒對空鳴槍，一名年輕男子被射出的流彈擊斃。

伊朗正面臨50年來最嚴重乾旱，富含石油的胡齊斯坦省（Khuzestan）數座城市和城鎮因為缺水危機爆發抗議，這項危機已經影響家庭、重創農業和畜牧業並造成停電。

夏迪甘（Shadegan）地區官員沙布里普爾（Omid Sabripour）告訴伊朗通訊社：「在集會期間，有暴徒對空鳴槍驚嚇民眾，但很不幸的，其中一枚子彈在現場擊中一人致死。」

上傳到社群媒體的影片顯示，抗議民眾焚燒輪胎以封鎖道路，安全部隊試圖驅散聚集群眾，期間可聽見槍響。路透社目前無法獨立核實這些影片的真實性。

在部分抗議期間，民眾高喊「獨裁者去死」和「哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）去死」，宣洩對伊朗最高領袖哈米尼的怒氣。

近幾週，伊朗關鍵能源產業也爆發抗爭，南部天然氣田和數座大城市部分煉油廠有數以千計勞工，為了爭取更佳薪資待遇和工作環境舉行抗議。