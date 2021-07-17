北市地下街K區、Z區累計染疫6例，有媒體報導站前地下街來不及造冊有120人、未施打疫苗，北市市場處駁斥，依規定需有PCR陰性才可施打，未能提出PCR陰性證明約有120人，並無來不及造冊情形。

市場處表示，站前地下街合作社於6月中旬，為250名從業人員造冊，包含各店鋪從業人員及清潔、保存等物管人員，因該地下街及鄰近的K區地下街，近日陸續有人確診新冠肺炎，站前地下街於7月16日辦理專案全員PCR快篩。

市場處說，市府考量這2個地下街已構成群聚感染，緊急安排於7月17日專案接種疫苗，並規定需有PCR陰性才可施打，站前地下街部分從業人員，因個人因素未前往PCR篩檢，未能提出PCR陰性證明約有120人，經合作社剔除未PCR篩檢名單，共132人符合本次疫苗接種專案，並無媒體所稱來不及造冊的情形。

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