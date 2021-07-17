王品集團旗下越南料理品牌「沐越」17日公告表示，位在台北市中正區的羅斯福路分店因租約到期，將於7月31日熄燈。王品集團表示，該店原址將規畫王品旗下其它品牌進駐承接，希望疫情解封後能繼續受到消費者支持。

防疫升至三級警戒，餐廳禁止內用，觀光飯店與餐廳食肆只能靠外賣外送維持營運動能，但業績平均只有原營收25％至40％，因此三級警戒實施至今二個月，不少餐廳、館子與小吃店撐不過去而結束營業。不過，「沐越」台北羅斯福路分店與6月熄燈的台中公益路店，結束營業原因並非租約到期，也與疫情無關。實際情況是「沐越」的品牌定位、商品與訂價的競爭力不足滿足市場需求所致。

2017年底創新的「沐越」是王品集團在兩岸的第21個餐飲品牌，也是王品首度揮軍挺進近年在美國與歐洲逐漸走紅的南洋料理市場，為搭上「美食南向」列車，無論是店型裝潢、廚藝 團隊，以及菜單上的菜餚，王品都花了心思設計規畫，但因近年市場南洋小吃品牌增加，且南洋風味吃食平均單價較低，所以「沐越」經營起來非常辛苦吃力。

據了解，「沐越」品牌成立至今，各店營收獲利普遍不如預期，即使賺錢，也都是「小小賺」。王品董事長陳正輝近年鼓勵集團同仁勇於創新品牌、開新店，卻也要求要獲利，「新品牌二年內若無法獲利就收掉」，「沐越」門市陸續結束營運，關鍵原因就是無法獲利。

據了解，新冠肺炎疫情爆發前，「沐越」獲利率尚能維持一定水準，但疫情爆發後就開始走下坡，結束獲利不佳的門店是必然決定。

羅斯福門市是「沐越」收的第3家店，該品牌尚有台北中山北店和桃園台茂店兩家分店。據了解，若營收與獲利無法改善，後續恐亦難逃熄燈命運。