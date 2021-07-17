日本駐韓國大使館副大使相馬弘尚日前會見韓媒，針對韓國總統文在寅表示，希望能與日本首相菅義偉進行會談，他批評文在寅的行為是「自慰」，韓國外交部今天召見日本駐韓大使。

文在寅日前表態有意配合東京奧運訪日，並盼與日本首相菅義偉進行首次面對面會談。根據韓國外交部，一名外交官對文在寅發表「不符合外交禮儀」的言論。外交部並未在聲明中指名道姓。

相馬弘尚當時接受韓國JTBC有線電視台訪問，還說日本目前「根本沒空關心日韓關係」，只有文在寅「自己在唱獨角戲」。

日韓關係因為歷史爭議已降至數年來最低點，據報導，兩國為了在東奧期間舉行峰會，持續進行磋商。

JTBC報導播出後，日本駐韓大使相星孝一（Koichi Aiboshi）表示，相馬弘尚的發言「極為不恰當」，但相星孝一並未證實相馬弘尚實際說了什麼話。

相星孝一在聲明中表示：「雖然在對話中真的使用了這些用詞，但並不是針對總統文在寅。我已經鄭重警告了副大使相馬弘尚。」

韓國外交部副部長崔鐘建（Choi Jong Kun）要求採取懲罰性措施。

根據韓國外交部，崔鐘建向相星孝一表示，這樣的言論「嚴重詆毀」恢復雙邊關係的努力，「應該採取適當的行動」。