華視女主播林彥汝今年5月在臉書宣布包括她、老公與小孩一家三口全部確診新冠肺炎，並在6月康復返家。然而她稍早突然在臉書透露高齡70歲的婆婆因染疫逝世，難過寫下：「我們很愛她，永遠永遠。」

其實林彥汝不久前才向大家報告好消息，透露老公與公公的PCR通過檢驗，已從醫院平安返回家中，「不過，還有一個長輩仍在醫院奮戰，我們一直她唸經丶祈禱。」直到林彥汝今日在臉書難過證實婆婆過世消息一事，粉絲才驚覺她口中的長輩是婆婆。

林彥汝悲痛表示，她的婆婆是最勇敢的抗疫勇士，在加護病房的59天不僅擊退新冠病毒，扛過敗血症，「她是這麼的努力，已經70歲的婆婆，連醫生都說是奇蹟，一直奮戰到最後一刻，離開時，身上一點病毒都沒有，連ct值都驗不到。」

林彥汝稱婆婆是個智慧精明的人，骨子裡刻著傳統女性的堅忍，一生辛苦勤勞，把無私的慈愛全給家人，「我們很愛她，永遠永遠。」更盼大家能幫她唸阿彌陀佛，送她最愛的婆婆一程。

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