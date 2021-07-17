莊凱勛飾演議員。（CATCHPLAY提供）

莊凱勛（右）劇中被威脅。（CATCHPLAY提供）

演員將參加映後直播。（CATCHPLAY提供）

話題懸疑台劇《第三佈局 塵沙惑》上周9、10集播出後再掀驚人轉折，收視再超越顛峰，引起大批劇迷齊辦案、追真相，究竟哪個角色才是這場撲朔迷離的佈局中最後的大魔王。

今釋出的《第三佈局 塵沙惑》最新幕後花絮中，導演洪伯豪透露，「拍攝這部戲一開始是比較輕鬆狀態，然後愈拍愈重，尤其快到殺青的那1個月，真的是快把大家都逼瘋了，因為每一場戲都非常重」。

花絮影片中，張榕容說：「拍攝《第三佈局 塵沙惑》的時候壓力真的很大，因為愈到後面劇情轉折愈來愈多，與莊凱勛、劉冠廷的對手戲也愈來愈激烈，一個不小心就把自己的頻道調到太緊繃巔峰，這是一部演員演得過癮，觀眾也會看得爽快，充滿許多情感的一部犯罪懸疑劇。」

飾演親民議員楊啟逍的莊凱勛形容：「你認識自己嗎，你認識你周圍的人嗎？」演技發威劉冠廷則說：「跟我們一起走進這個，沙塵暴之中，一起抽絲剝繭看清真實。」本周日（7／18）晚間9點於CATCHPLAY＋影音平台、HBO頻道、HBO GO同步登場最新集數。