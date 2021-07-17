洪孟楷在臉書上發起投票，而網友投票的結果呈現一面倒。(圖 翻攝自洪孟楷臉書)

台南市議員謝龍介與台南市市長黃偉哲等人，都支持發放5千元消費券振興內需，行政院院長蘇貞昌則回應，去年三倍券很成功，現正規劃推出各種方法助受衝擊產業再創一波經濟效益。對此，藍委洪孟楷在臉書上發起網路投票詢問網友意見，結果顯示，絕大多數網友認為政府應該考慮全民普發現金政策。

洪孟楷今(17日)在臉書上表示，紓困孤兒頻傳，有大多人生活受到影響但是一直領不到補助，今日民進黨中常委也跟進國民黨主張，要求普發現金1萬元，您認為政府該不該盤點手邊資源，考慮全民普發現金的政策？他並發起網路投票，詢問網友意見，截至17日晚間10點30分，已有4千多名網友參與投票，結果顯示，高達98%網友認為應該普發現金，認為不該的只有2%。

網友們也回應洪孟楷，「役情影響，人民生活不好過，難道政府都沒聽到百姓的吶喊嗎？」、「該！而且直接匯個人帳戶，不要再印什麼亂七八糟的消費卷了！這幾年國庫被搞到已經負債22兆了吧」、「這個想法很好，但希望是可以補助到真正需要的人，發給生活無虞的人，好像也不公平」。

此外，洪孟楷也在自己的另一篇臉書貼文中指出，感謝民進黨持續有人跟進認同國民黨主張，普發現金，代表苦民所苦不分黨派，更重要的是，三級警戒兩個月，有太多的紓困孤兒領不到補助，給人民最即時基本的救命錢，是最急迫的事。

洪孟楷直言，讓人民活下去，請民進黨政府聽見吶喊，什麼是好的政策？能即時變動給國人最需要的，才是好的政策！把聲音轉傳出去，自己為自己發聲。