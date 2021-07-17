全台新冠疫情延燒2個月之久，為促進疫苗施打率上升，各地方政府呼籲民眾有疫苗就盡快施打，但仍有許多人依然躊躇不決，有網友分享，她所任職的公司為鼓勵員工疫苗接種，只要有接種第1劑疫苗的員工，將發放1000元的獎勵金，令底下許多網友稱羨不已。

1名女網友在社群平台臉書「爆廢公社」發文分享一份公告，表示「打疫苗第1劑，公司就發1000元獎勵金，打還是不打？」，公告內容指出，第三輪疫苗接種意願，已經開放18歲以上的民眾登記，為配合台灣新冠疫苗接種作業，鼓勵員工藉周末或其他時間接種任何廠牌的疫苗。

不僅如此，公告中還提到，凡只要在今年8月底前，完成第1劑疫苗接種的員工，公司將發放1000元的獎勵金。

貼文一出後，網友看到十分羨慕，大嘆別人的公司就是不一樣，「別人的公司跟老婆一樣都是如此吸引人」、「真佛的公司」、「好棒」、「這公司真好」；另外，也有網友認為，就算沒有補助也應該要盡早去打，「就算沒有獎勵金也一樣會打」、「早晚都要打，為何不拿」。

原PO也表示，自己早在疫苗接種意願，開放18歲以上民眾登記首日，就已經填好報名了，但是否打的到還不確定。