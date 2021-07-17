小應開心秀出接種卡。（廣達多媒體提供）

50歲的應蔚民（小應）今順利施打第一劑AZ疫苗，希望趕快注射完畢，早日接到演藝工作，這也是他決定選AZ主因，並表示曾在臉書聊疫苗話題，與意見不合的朋友互刪好友。

他透露，去年1月新冠疫情爆發同時，他在大陸廣州拍戲，然後回台自主隔離2周，之後從2月中旬一直到10月才接到演藝工作，中間8個月僅接到1個談話節目通告，「實在難熬，我只有努力研究理財、股市操盤，期間不可否認一些波段升起有所獲利」。

這期間他密切觀察美國疫情發展與處理，抄錄所有有關疫苗研發進度的新聞，相關股價的波動，凡是當時引起股價大漲的相關疫苗，現今都是世界搶手的疫苗。例如輝瑞、莫德納，BNT疫苗，連底片製造廠商柯達因為獲得美國政府補助生產處方藥，包括生產新冠疫苗的訊息釋出，使其股價大漲一下子，後又傳出假消息而回跌。加上我記錄包括瑞德希韋、奎寧的治療效果，藉此利用防疫在家時間學習。

今年5月台灣疫情爆發之後，他第一時間站在台灣需要大量美國FDA緊急授權或WHO納入緊急使用清單的疫苗立場，於社交媒體呼籲政府趕快購買符合以上標準的疫苗，並因此與立場不同的臉友發生不愉快爭論，並刪除臉友關係。

「但我確認這是站在國際立場應該要有的基本判斷，因此在疫苗仍缺乏的情形之下，我真有動念要去上海打符合以上標準的疫苗，但是整個隔離加上兩劑相隔期間，外加回台也要隔離，總共需要近2個月時間，實在無奈。因此講到最後，我做最後的打算，可能我只能排到沒做三期臨床試驗的國產疫苗，也只能接受」。

他從剛開始很希望有疫苗施打到只能耐心等待、通告取消，並且慢慢發展自家室內運動的種類（多樣TABATA室內運動，啞鈴訓練），慢慢心境轉化祝福周遭朋友都能比他先打到自己希望施打的疫苗，這是他對疫苗、生命的心路歷程，「總算有機會排到AZ疫苗，也有幸活得好好，我只希望疫情趕快過去，留著健康在，一切可再來」。