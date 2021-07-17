女星羅巧倫出道30多年，曾演出過《戲說台灣》、《甘味人生》等劇，以八點檔精彩表現為人所知，2019年她卻因為罹患卵巢早衰症暴瘦，讓粉絲十分擔心，日前她在社群平台上宣布自己已經打到新冠肺炎疫苗，卻是排到疫苗殘劑，意外在網路上掀起熱議。

羅巧倫日前在臉書發文透露自己打了AZ疫苗：「終於…我打疫苗了…」，並附上一張自拍照，只見她坐在車上，拿著新冠肺炎疫苗接種單，口罩不忘戴好戴滿，但由於她才39歲，讓不少網友質疑，「7年級生不是還沒輪到嗎」、「為什麼妳可以打了」。

羅巧倫也親自解釋，她是屬於「第9類施打對象」，由於過去曾罹患卵巢早衰症，算是具有易導致嚴重疾病之高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病者．因此能夠施打，且她排到的是疫苗殘劑，羅巧倫也透露自己打完疫苗的副作用，接種完10小時後，她事先吃了退燒藥，所以沒有出現發燒症狀。

羅巧倫也透露，她只有手臂、腰部、背部出現痠痛症狀，「這種痠痛非常不舒服，怎麼形容呢？就像刺骨的痠」，所幸沒有出現更多症狀，網友也紛紛獻上關心，為她加油打氣，「每個人的感受都不同，加油」、「早日恢復，加油」、「喝溫水⋯多吃C的食物或維他命⋯」、「明天應該就會好些加油⋯」。