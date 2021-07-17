標普500周四盤後宣布，美國生技大廠莫德納將於7月21日被納入標普500指數，在消息的激勵下，莫德納16日飆漲逾10%，創下歷史新高，傑富瑞（Jefferies）分析師2原因仍看漲其後市，預測還有很大的上漲空間，更盛讚莫德納是「生技界的特斯拉」。

全球新冠疫情爆發，莫德納作為世上為數不多的幾支疫苗，在一定程度上協助全球走出疫情，且獲利表現也十分亮眼，帶動其股價大幅上漲，過去一年中飆漲約250%，上周標普500宣布，莫德納將於7月21日納入標普500指數，股價應聲大漲10%，收於286.43美元，創下歷史新高。

《雅虎財經》報導，美國投行傑富瑞分析師Michael Yee指出，莫德納的漲勢遠不只如此，至少還擁有2個中期催化劑，該公司擁有令人驚嘆的產品創新管道，稱之為「生技界的特斯拉」一點也不為過。

該分析師提到，莫德納的新冠疫苗補強劑十分有潛力，預計2021年獲利將從190億美元上升至210億美元；此外，Delta變種病毒亦會推動莫德納疫苗補強的發展，並著眼於2022年的訂單後市，「各國政府囤疫苗的行為，也有利於莫德納和輝瑞的發展」。

另外，Michael Yee預測，隨著各國疫情逐漸解封，冬季的疫情可能會隨著人流增加而回溫，但會以較為溫和的方式上升。

其次，除了在新冠疫苗的領域，莫德納在流感疫苗上的努力也大有進展，莫德納於7月初時宣布，採mRNA技術的季節性流感疫苗，將進入1/2其臨床試驗，開始讓受試者接種疫苗；依現有的流感疫苗，有效性僅40%至60%之間。

相較現階段流感疫苗，mRNA技術有著多項優勢，莫德納指出，該公司旨在開發1款具高度有效性的mRNA流感疫苗，民眾未來僅需接種1劑，便可抵禦高傳染力的流感型疫苗。

綜合上述所言，Michael Yee基本預期莫德納250美元的目標價，但該分析師補充，該公司最大上行空間展望至325美元。