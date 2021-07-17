招名威指出，根據「Our data in world」的統計資料，台灣整體疫苗施打率比想像中要高很多。（摘自招名威臉書）

台灣近期本土疫情趨緩，今（17日）本土確診數更低於雙位數，不過要抵抗肆虐全球的新冠肺炎，甚至是Delta變種病毒，必須靠提升國民疫苗接種率才能解決，最好的方式，就是達到「全體免疫」。毒理權威、中原大學副教授招名威指出，台灣整理疫苗施打率比想像中高很多，且正在以加速度直線上升中，他預估，照這樣速率來看，2個月內有望達到全體免疫。

「到底要多久才會達全體免疫呢？」招名威17日於臉書表示，有很多人誤以為台灣施打疫苗有問題，但事實並非如此。根據「Our data in world」的統計資料，台灣整體疫苗施打率比想像中要高很多，到15日為止第一劑的施打率是19.33％。招名威指出，這數字台灣只累積根本不到2個月（5/23才0.01％），但早已超車菲律賓（12.84%），直逼泰國（19.39%），且這些國家比台灣早施打疫苗2個月。

招名威接著說，和台灣情況類似的越南，之前也是防疫優等生，同樣也缺乏疫苗，國內爆發疫情的時間也跟台灣差不多，但現在疫苗施打率4.3％，台灣很明顯高出非常多。

招名威解釋，台灣疫苗施打率高，主要因為醫護施打速度夠快，是以「每100個人就施打0.89個人」的速度在進行。（資料照／嘉義縣政府提）

招名威解釋，台灣疫苗施打率高，主要因為醫護施打速度夠快，是以「每100個人就施打0.89個人」的速度在進行，而且加速度還是直線上升中；相較其他國家起起伏伏的速度，日本是0.83、澳洲0.52、南韓0.3、菲律賓0.21、越南0.03，由於美國施打率是以劑次人口比來算，已幾乎達100％，所以速度降至0.16。

依照目前的施打速率，招名威參考較接近台灣的日本數值估算，認為2個月內應可以達成全體免疫（接種人口70％）。他呼籲，「請大家不要再睜眼說瞎話了，我們做的真的很不錯！醫護辛苦了，大家加油，台灣加油！」

指揮中心今表示，截至16日統計，目前全國疫苗涵蓋率為20.40％，劑次人口比為20.93％。