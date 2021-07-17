林柏宏沒有過創業念頭。

大霈經營手工皂副業樂在其中。

李霈瑜（大霈）、林柏宏、陳昊森在《大債時代》合作，飾演斜槓青年的林柏宏坦言，自己沒有過創業念頭，「因為我覺得我沒有任何其他專業技能」，反倒飾演上班族的李霈瑜私下非常享受經營副業手工皂。演出職場新鮮人的陳昊森笑說：「謝謝《大債時代》讓我體驗銀行債權管理部的工作，並且讓我充分知道自己不適合。」

八大18日起將播《大債時代》，戲裡林柏宏為了創業有著八面玲瓏的性格，但私下的他對金錢觀卻與角色天差地遠。林柏宏說：「劇中的我，1天之內幾百萬來回都習以為常，但其實我對錢比較保守、也比較小心謹慎。」

是否像劇中一樣，為了佯裝過得很好，在家人打電話來時還假裝自己在晚宴的相似經歷？林柏宏透露：「可能以前工作沒有那麼密集，家人會擔心，即便我自己內心會焦慮也不太會說，所以我也會去找很多事來做，在家人面前感覺很忙的樣子。」

陳昊森坦言自己與角色不太像，自曝性格急，工作中會超前部署很多事，「不過我這樣的性格，時常因為太急誤事，所以詮釋角色時，我也常常在跟自己對話，提醒自己做事慢慢來，也許會被人笑笨，但也沒關係。」

他也表示，演出《大債時代》後，覺得自己現階段的目標是機會，「我覺得錢跟物質生活，夠讓家人們生活的平安就好，但是機會是最難掌握的」。

李霈瑜劇中為了存錢買房，在銀行債權管理部的正職工作，假日還兼差外送員打工，獨自承受經濟壓力。戲外的她，工作之餘，還能經營手工皂副業是樂在其中，「創業最難的是時間不夠，因為我對手工皂的創意是源源不絕的，也希望大家在洗手洗澡的時候會感到很療癒」。