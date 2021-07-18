24歲日本美女主播渡邊渚長相甜美更是學霸，畢業於慶應大學，然而真正讓她一炮而紅的卻是她的傲人上圍，她早在入行前，就曾在街訪中透露自己是G罩杯，逆天身材也成為她最大的優勢，最近還加入主持晨間新聞節目《鬧鐘電視》，讓觀眾看得目不轉睛，瘋狂稱讚「電視台真的很懂」。

《鬧鐘電視》的播出時段為5:55到8:00，這段時間是日本民眾普遍會收看的熱門時段，因此也成為富士電視台長壽新聞節目之一，渡邊渚加入後，除了播報體育、娛樂新聞，也會偶爾出外景介紹美食，日前她造訪人氣甜甜圈店，身穿絲質無袖綠色上衣，向前一彎腰，雙峰曲線頓時一覽無遺。

渡邊渚一彎腰，傲人上圍曲線全看光。（圖/翻攝自渡邊渚IG）

渡邊渚的身材意外引起話題，網友全將焦點放在她波濤洶湧的上圍，紛紛直呼「得到力量了」，事實上，渡邊渚入行才2年就已經累積超高人氣，她曾在受訪時透露，因為叔母是主播，耳濡目染之下她從小的夢想就是成為新聞主播，學生時期她曾當過藝人，後來成功被電視台錄取，如願站上主播台完成夢想。

如今渡邊渚除了播報晨間新聞之外，還在行腳節目《旅遊巴士》擔任助理主持，曝光率越來越高，而網友也曾討論過，最愛渡邊渚開朗的露齒笑，「被療癒了」、「好像天使降臨」、「超級可愛」、「早上的快樂又增加了，感謝一早就看到這麼美的笑容」，未來無可限量。