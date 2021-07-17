中央流行疫情指揮中心宣布微解封，但屏東縣牡丹鄉頂級渡假村「牡丹灣villa」卻在微解封首日爆出違規群聚用餐，有18名老顧客直接餐廳煮火鍋、飲酒，更有民眾踢爆，其中一人是行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞，消息傳出讓民眾直批，根本是只許州官放火、不准百姓點燈。

據了解，這組老顧客是13日微解封的最大團，逾10人包下數間每晚訂價1萬8000到2萬7000元不等的豪華房間，預計行程為3天2夜。但他們疑似知道闖下大禍，14日中午就緊急退房，池畔烤肉也取消。

熟知內情人士透露，當天陳政聞與南部政商一同前往牡丹灣，因民眾投訴且遭媒體詢問，當晚政院高層便直接要求陳立即離開現場，且放話「如果名字見報，立刻下台」。

屏縣府坦言，1999專線也接到該起投訴，縣府隔天立刻派員前往稽查，更以違反室內5人以上、室外10人以上聚會規定，依違反傳染病防治法第37條第1項第1款。同法第67條第1項第2款，連同場地管理人，可處每人新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

陳政聞與高雄市長陳其邁關係良好，陳其邁更稱陳政聞為徒弟，但2018年陳政聞挑戰連任市議員失利，成為全國最高票落選的議員候選人，隨後出任行政院南部聯合服務中心執行長。

不過，陳政聞最為人所知的，卻是2018年10月17日，他在於政論節目中，批評前高雄市長韓國瑜粉絲頁小編王律涵「年輕人可以做錯事，不能做壞事」，最後卻被王律涵回嗆「你們這些大人有多噁心」，成為各界關注焦點。

據悉，陳其邁方面也獲悉此事，未來陳政聞是否被拔官，恐怕有待觀察。不過，陳政聞妻小入住屏東頂級Villa一事，連日來早在媒體圈傳開，不少高市議員也私下透露確有此事。

據掌握，陳政聞與政商界友人確實是該Villa的常客，今年3月初也曾到過Villa度假，當時也是與妻子同行，但他為人相當低調，而同行友人有政商名流，民宿也對工作人員要求務必保密，切勿張揚。