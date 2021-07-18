最新一期《財訊》雙週刊以「揭祕漢民集團黃民奇」為題的封面故事，對這位神祕的千億富豪動態及兩岸第三代半導體的發展，有深入的報導。(圖/財訊提供)

半導體進程不斷推進，第三代半導體已成全球科技廠必爭之地；而台灣談到第三代半導體就不能不提到黃民奇。他可說是投入台灣第三代半導體的第一人。這位神祕千億富豪最新動向為何？他的事業布局又揭示了什麼樣的投資方向？最新一期《財訊》雙週刊以「揭祕漢民集團黃民奇」為題的封面故事，對這位神祕的千億富豪動態及兩岸第三代半導體的發展，有深入的報導。

《財訊》報導指出，漢民集團堪稱是台灣最大的本土半導體設備公司，但幾乎所有的公開資訊中，都找不到任何財務資料，也看不見他們布局；這家神秘集團最重要的操盤人，就是漢民科技董事長黃民奇。

《財訊》報導指出，今年5月富比世公布的台灣50大富豪榜上，黃民奇以14億美元的身價，名列第36，身價略高於英業達集團會長葉國一。不過，黃民奇恐怕是榜上最神祕的半導體富豪，他創立的漢民科技並未上市，外界對他的事業版圖並不了解，連漢民的員工都只知道「我們有很多的轉投資公司」。採訪中，詢問多位漢民員工「公司為什麼不上市」，得到的答案很一致：「因為我們不缺錢！」

黃民奇為何口袋如此之深？外界只知道黃民奇投資電子束檢測多年，並曾以1千億元高價，將旗下漢微科賣給曝光機大廠艾司摩爾（ASML）。但一位熟悉漢民的產業人士透露，「這家公司的年營業額，大概是新台幣數百億元」，光是旗下漢磊和嘉晶的營收，就已超過80億元，但台灣其他本土半導體廠的規模，多半只有3、40億左右。

根據《財訊》報導，漢民科技在官網中揭露，他們歷年來參與了台灣和東南亞所有晶圓廠和光電廠的建廠，過去十年也積極發展中國市場，總共安裝超過2萬2千台的各式設備。換句話說，各個不同陣營的廠商，都需要漢民的服務與設備。而這門高獲利的生意，黃民奇已經做了44年！富比世估計黃民奇的身價是新台幣5百多億元，恐怕是低估了他的身價。

黃民奇會這麼成功，除了時機對，還有一個重點，就是敢投資冷門、尖端，且燒錢的技術，像投資尖端半導體設備，規模動輒以億元計算。「漢民像是台灣民間版的貝爾實驗室。」一位業界人士觀察。

近幾年，黃民奇比過去更加低調。在2016年出售漢微科之後，黃民奇辭去了漢磊、嘉晶等多家公司的董事長，也很少公開亮相，連漢民員工都很少看到他。採訪得知，黃民奇大部份時間都在新加坡，每天仍然行程滿檔，元氣十足，當半導體成為地緣政治的必爭資源，黃民奇不只在台灣投資，也在新加坡進行新一輪布局與投資。