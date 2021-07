【2020年1月的新冠肺炎傳播率】

在經歷了混亂的新型冠狀病毒大流行一年多後,大家似乎很難回想起最初新冠病毒在2020年1月的情況,美國政府在前幾個月官方宣佈徹底調查新冠病毒的來源,而就在最近幾日已確認了該國的第一例COVID-19感染病例,也由於當時我們對這種冠狀病毒瞭解甚少,所以根本沒有人能夠理解病毒帶的恐怖和破壞。

【觀察血液樣本的新冠病毒抗體】

美國國立衛生研究院(NIH)研究人員在內的一個團隊進行了一項研究,並分析了2萬4千個血液樣本,他們的發現結果顯示,某些美國人最早在2019年12月中旬就感染了新冠病毒,這比世界先前認知起源於中國城市武漢爆發的病毒「要早了幾個星期」,研究人員在伊利諾州一名捐血者1月7日的血液樣本中發現新冠病毒的抗體,感染者在體內產生抗體至少需要14天,因此推算這名捐血者在2019年12月24日之前已感染,而在官方紀錄當中美國已知的第一例確診病例是在2020年1月20日出現在華盛頓州,這名患者曾去過武漢。

【尚未意識到新冠肺炎前的感染率非常低】

這份發表在《臨床傳染病》(Clinical Infectious Diseases)雜誌上的一項新研究挑戰了官方大流行的真正時間線,而在深入調查後更發覺到此次感染病毒的這些患者都不在紐約或西雅圖,而這兩個地方當時被大家認為是感染最初的熱點。

該研究的作者約翰·霍普金斯大學公共衛生專家克里·阿爾托夫告訴Axios:「在我們繼續為這個病毒揭露更多的資訊後發現,我們還尚未意識到新冠肺炎之前,該疾病的感染水平低很多。」

這不是專家第一次挑戰全球冠狀病毒傳播的時間線。一直以來官方給大眾的資訊是:早在2019年11月時,美國情報機構就收到了一個警告——新冠病毒正在中國蔓延,但很明顯地這情報基本上被忽視掉了,直到今年科學家們試著找出證據來挑戰官方給的時間表,就跟這項新的抗體研究一樣,這可能是他們的確鑿證據。該研究作者也是美國國立衛生研究院研究員舒利告訴Axios:「我們雖然沒有對這些參與者進行後續他們是否去過美國以外的地方或者是否與去過美國以外的人有過什麼接觸的調查,但是對於病毒大流行的時間線來說,對未來疫情會發生的變化採取正確的應對措施才是重要的。」

圖片來源: DANIEL ROBERTS VIA PIXABAY / FUTURISM

資料來源:DAN ROBITZSKI(2021JUN 15).NEW DATA: COVID REACHED THE US EARLIER THAN WE THOUGHT. Futurism