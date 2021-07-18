愛情與麵包哪個才重要？有些人認為愛情至上，錢再賺就有，有些人若沒有金錢作為基礎，就會無心談戀愛。搜狐網命理專欄點名，金牛座、處女座、摩羯座的人總是活得最實際，他們一心只想著賺錢，連談戀愛的時間都沒有，因為對於他們而言，唯有變有錢，才能擁有一切美好的事物。

▍1.金牛座

金牛座就像一台行走的計算機，無時無刻都在思考該如何賺進更多錢，如何讓手頭上的錢花得更有價值，來提升生活品質，他們不僅善於理財，還懂得開源節流，非常精打細算。對他們來說，沒有足夠經濟基礎的婚姻，就是空歡喜一場。雖說金牛座的人偶爾也會遇到讓自己怦然心動的人，但轉念一想，若還有很多賺錢目標還沒實現，他們就會立刻清醒，沒有多餘的精力去談感情。

▍2.處女座

處女座天生追求完美，不甘於平凡，也從來不會空想，只會伴隨實際行動去打拚。他們衣著體面，生活環境優雅，對於另一半總是很挑剔，但那是為了對方好，恨鐵不成鋼。有時雖然看似孤傲不合群，但他們依舊活得很獨立，總是一絲不苟地工作，默默培養發大財的潛力，所以處女座的人不太願意在戀愛上花費太多時間，唯有努力賺錢，過上高品質的生活，才是他們的目標。

▍3.摩羯座

摩羯座的人擁有鋼鐵般的意志力，他們相信吃得了苦中苦，必定能成為人上人，所以，他們在事業上總是很努力，他們的眼裡只裝得下工作和賺錢，總是把愛情放在最後面的位置。當你看到摩羯座經濟獨立、能力出眾的一面時，大可不用羨慕，因為那是他們吃了不少苦頭才換來的。即使失去了許多生活樂趣，但最終實力會說話，摩羯座不僅能把事業發展得十分順利，更能賺進大把財富。