台股指數上看萬八，從鋼鐵人到航海王熱潮，今年來平均日成交金額已逾4300億元，新開戶數也不斷增加，民眾擠進股票市場，也引來新的詐騙手法。

趨勢大師吳金榮線上研報分享會，領取產業方向新研報，掌握電子／傳產／航運族群未來走向」，社群平台臉書上有個名叫Eternity的公開社團（現已刪除）下了這樣的廣告，只要加入LINE群組，就能拿到台股投資的資訊。半導體產業的微驅科技總經理吳金榮無奈地顯示截圖，表示「只是曾經上過電視財經節目分析產業趨勢，就被詐騙集團相中，成了投顧老師。」

吳金榮並非個案。今年行情熱，全民瘋股市，「股市名師投資群組」自然也成為詐騙集團騙取金錢的新手法，被冒用充當廣告招牌的財經名人，還包括財信傳媒董事長謝金河、金庫資本管理總經理丁學文等，超過20人遭冒名。

假帳號層出不窮

老謝、陳唯泰不堪其擾

謝金河表示，5月以來一直有友人詢問，網路上看到的帳號、粉絲團是否為本人，「即使我在臉書有嚴正聲明，說我本人絕對沒有代客操作、也沒有開投顧公司，但是假冒的帳號還是層出不窮，檢舉後又死灰復燃。」讓他不堪其擾。

丁學文則是因為好友在Telegram上看到這樣的冒名群組，還特地向他確認是否有進行這樣帶進帶出、甚至是報明牌的操作。丁學文無奈表示：「我目前還有群益投信董事的身分，投資台股受到主管機關限制，當然更無法報明牌、帶操作。」

本刊採訪多位名人後，發現他們身份遭冒用的詐騙手法大約分2種：第1種是在社交網路，例如臉書社團平台上公布，只要繳交學費，再透過私訊進入到私人群組，就可接收投顧老師報明牌或帶進帶出的操作投資策略。除了臉書、Telegram，也有使用Instagram進行攬客。

第2種則是透過誘導投資人開設複委託帳戶，投資如港股這類無漲跌幅限制的國外資本市場，並以大幅獲利目標來吸引人，向投資人推薦、勸進低知名度的個股。為了確認投資人是否上鉤，詐騙集團還會不斷確認買進價位、張數，甚至要求發送成交紀錄截圖。待確認投資人買進後，詐諞集團立即賣出部位，而由於港股無漲跌幅限制，股價大幅重挫，投資人就變成抬轎者，承受大幅損失。

其實，這些詐騙手法都行之有年，只不過今年利用財經名人包裝，鎖定投資新手，捲土重來。這類詐騙共同的起手式，是先給民眾一點甜頭，以專家名號提供免費的基本投資邏輯、交易技巧等資訊，甚至還會分享部分股票標的基本面、技術面分析，吸引民眾相信，待上鉤後接著就會開始進行上述2種詐騙模式。

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