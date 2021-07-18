Airbnb 和國際奧林匹克委員會 （IOC） 、國際帕拉林匹克委員會 （IPC）所舉辦的奧運線上體驗，由現役運動員和退役體育英雄共同主持，包含兩屆世界衝浪冠軍 John Florence、2016 年奧運鐵人三項銀牌得主 Jonny Brownlee、2016 年奧運競技帆船金牌得主 Hannah Mills、英國 2020 年奧運游泳項目代表選手 Alice Dearing 和 2016 年夏季帕運短跑金牌冠軍 Jonnie Peacock 等，旅客們只要參加 Airbnb 線上體驗，全球頂尖運動員便集結到螢幕前與您相會。

除此之外，旅客還可以直接與傳奇運動員像是有「天下第二人」稱號的 NBA 頂尖球員 Scottie Pippen 、「大鳥」Larry Bird 及被封為 NBA 「四大中鋒」之一的 Patrick Ewing 線上相見；男子 400 公尺接力世界紀錄保持人 Michael Johnson、兩屆奧運女足金牌 Brandi Chastain 也將加入線上體驗的互動行列。旅客們甚至可以在奧運獎牌得主和內部人士的帶領之下，線上探索東京奧運場館。

Airbnb 與日本志工支援基金會合作，推出一系列奧運場館巡禮免費線上體驗。（Airbnb 提供／黃慧雯台北傳真）

Airbnb 與日本志工支援基金會的一系列線上體驗將由當地的體驗達人們主持，帶領旅客走入奧運賽事進行的所在城市與場館，深入了解其文化與歷史。旅客們能在線上體驗過程中深度感受日式待客之道，包括瀏覽帕奧馬拉松路線、親臨福島縣營吾妻球場等，線上體驗地點遍及宮城、福島、橫濱、靜岡與東京，正在規劃疫後日本感謝之旅的台灣遊客們不妨先以線上體驗預習暖身，筆記夢想景點與體驗，疫後馬上出發！

Airbnb 全球待客長（Global Head of Hosting）Catherine Powell 表示，「由於今年奧運會的觀看情況與以往不同，觀眾正在尋找新的方式來支持 2020 年東京奧運和帕運的參賽選手。Airbnb 致力於創造有助於人與人之間互動連結的獨特體驗，奧運和帕運選手共同集結的線上體驗，讓運動迷們能用前所未有的方式貼近他們心中的英雄。與全球 200 多名頂尖運動員近距離接觸，民眾能以線上互動體驗，另類親身參與和了解奧運會。」

除了攜手舉行線上體驗外，Airbnb 與 NBA 傳奇球星 Scottie Pippen 合作不只如此，他將打開芝加哥宅邸的大門，讓幸運的美國旅客可在奧運期間入住，並以每晚僅 92 美元（約合新台幣 2500 元）的標誌性價格來紀念他以 8 號球員出戰並一舉奪金的 1992 年巴賽隆納奧運。Pippen公認為該年度美國男籃代表隊隊最受歡迎的成員之一，作為助攻王，他也是唯一一位兩次在同年度同時獲得 NBA 總冠軍和奧運金牌的球員。入住時，Pippen 本人將獻上他的虛擬問候，旅客可以盡情使用Pippen 家的室內籃球場來場友誼賽，還可以享受私人家庭劇院的超大螢幕觀看奧運賽事。家中更配有戶外電視，在享受泳池放鬆身心時，也不會錯過奧運會的任何精彩瞬間。

無法親身前往東京觀看奧運賽事也無妨，現在在家中也能一同響應由全球頂尖運動員舉辦的獨特 Airbnb 奧運限定線上體驗，包含與 NBA 傳奇球星一起打籃球、與奧運難民隊選手一起暢談生命中的挑戰並重新定義韌性、與世界衝浪冠軍一起前進東京奧運等，滿足你熱愛運動的身心靈！更有眾多免費東京奧運線上體驗供旅客選擇，先搶先贏，把握機會！

旅客可於 7 月 16 日起造訪 airbnb.com/olympics，了解 Airbnb 奧運和帕運線上體驗的資訊及完整體驗選擇，如果你不是籃球迷，或是錯過預訂這些奧運體驗的機會，也別氣餒，Airbnb 全年度有更多由其他傑出運動員主持的線上體驗可供選擇，隨時滿足運動迷那顆好動的心！