當「碳中和」成為全球經濟發展無可迴避的議題後，市場資金也把相關的概念股當作長期投資的重要方向，當然台灣的供應鏈在碳中和概念裡也沒有缺席的理由，從傳產到電子完整搜尋趨勢投資的王道！

減碳」無疑已成為國際政治的核心議題，早自上個世紀，聯合國就預期到減少碳排放會是未來的重要發展目標，故一九九二年先是訂定《聯合國氣候變遷綱要公約》，並在一九九七年進一步通過《京都議定書》，要求簽署的國家需減少或維持適用於該國的碳排放量。自此之後，「碳排量」遂成為評估環境成本的一項重要指標，目前全球已有超過一二○個國家和地區提出碳中和（carbon neutral）目標計畫，而二○五○年則為大部份國家所設定的碳中和目標年。

根據定義，碳中和指的是一個國家或一個企業把排放到大氣中的「人為額外」碳排放量，以節能減排或是植樹造林方式來清除，或運用碳交易等方式取得碳權來抵換，達到正負相抵，名義上不製造額外的碳；當排放與清除量達到平衡就是「碳中和」，若清除量高於排放量則為「負碳排」。

今年碳排恐創史上第二增量

去年因疫情席捲全球，封城、停工抑制碳排放的成長，據國際能源署（ＩＥＡ）統計，去年全球與能源相關的二氧化碳排放量下跌五．八％，大減近二○億噸，為二戰以來單年最大跌幅。雖然去年碳排量確實減少了，然而氣候變遷壓力並不會因一年的碳排下降而舒緩，且值得注意的是，影響全球地表均溫真實的指標–大氣中的二氧化碳濃度未降反增，在去年創下歷史新高的四一八ppm。

更悲觀的是，隨著經濟活動開始復甦，ＩＥＡ進一步預期，今年全球碳排放量預估將暴增十五億噸，恐創下史上第二大增量，一舉抵銷去年因疫情造成的多數減排量，這無疑是一大警訊。

減碳迫在眉睫，如今不只碳中和，包括更進階的淨零碳排（net zero）與零碳排（zero CO2）都逐步納入成為各國政府的減碳計畫中，除歐美國家已將零碳期程入法外，連日、韓、新加坡等國也都積極制定政策。至於作為全球最大碳排放國的中國去年也終於首度確立減排目標，預計二○六○達成碳中和。比起各國政府，民間企業態度更顯積極，包括微軟、蘋果等企業皆宣示要供應鏈達到一○○％綠電，可見企業減碳也成為必修課。

這場碳排戰，台灣沒有輸的本錢，在綠色供應鏈與邊境碳稅的壓力下，以外銷為主的台灣，若未及早因應，恐將喪失競爭力。對此，去年台灣不僅在綠電自由化進程中寫下新里程碑，在台積電帶頭大買綠電後，企業購買綠電也成為新顯學。

再生能源成減碳關鍵要素

觀察全球主要排碳來源，電力產業占比四成，車輛排放占比超過兩成，而製造業的工廠與建築業等占全球碳排放量也達到二成，因此改用綠電、電動車甚至課徵碳稅都成為近年來重要的產業發展趨勢，不過，值得留意的是，像是電動車雖不排放二氧化碳，但若使用的電是透過火力發電，等於又助長發電廠的碳排量，也就是說，如何「發電」成為達成減碳的關鍵要素，這也是台廠積極購買綠電的主要原因。

ＩＥＡ資料指出，去年全球再生能源發電容量不受疫情影響，大增四五％，達到近二八○ＧＷ，是自一九九九年以來最高的一年，預期今、明兩年增加量也將維持在二七○到二八○ＧＷ左右，近三年新增量跟先前相比，可見顯著跳增，且再生能源占全球新電力產能超過九成，儼然成為當紅炸子雞。

再進一步以發電種類來看，太陽能與風力發電一直居於領先地位，其中太陽能的發展預期到二二年，每年的新增量將達一六二ＧＷ，可望比一九年再高出五成的水準。而風力發電去年因許多廠商搶在中國補貼逐步結束之前興建，推升全球裝機容量大增九成，達到一一四ＧＷ，雖二一、二二年市場增速將有稍稍放緩，不過仍較一七到一九年的平均水準高五成。

各國綠能政策挹注再生能源市場成長強勁，我國經濟部也訂定二五年再生能源發電量占比將達兩成的政策目標，其中太陽能裝置容量將達二○ＧＷ，陸域風機與離岸風機目標則分別為一．二與五．七四ＧＷ；然截至四月底的建置數，累計裝置容量皆未達政府所訂的目標進度，缺口不算小，在政府加快腳步之餘，市場也預期接下來這幾年將會有更多綠能裝置陸續上線，可望挹注國內太陽能與風能類股營運升溫。

台達電吸引法人頻買超

事實上，自一九年第三季以來太陽能矽晶圓價格翻倍大漲，從每片單價約○．三七美元，一路漲至每片超過○．七美元，漲幅高達九成，且連玻璃等諸多材料價格也都跟著大漲，高漲的成本壓得太陽能廠喘不過去，在虧損壓力之下，中國太陽能電池和模組廠商開始大規模停工，抵制採購多晶矽，近期價格終於鬆動，根據最新報價，矽晶片價格跌幅達八％，預期第三季太陽能成本壓力可望趨緩，太陽能股包括碩禾、元晶、安集、茂迪等營運有望走出谷底。

而近日市場也傳出由於晶片短缺影響已開始波及至住宅用太陽能發電市場，Panasonic也宣布將減產太陽能發電系統的核心設備「電力調節器」，據悉不少業者急於尋找替代品，有望使台灣電力調節器大廠台達電接獲轉單。

近年來，台達電不只在ＩＴ、工業型電源供應器表現佳，在綠能領域的布局成效也相當亮眼，包括功率調節系統（PCS）、電池儲能系統（BESS）、控制系統與能源管理軟體（EMS）等，可將太陽能產生的直流電，轉換成電網與家庭使用的交流電，並且可針對不同的用電型態做調整。長線產業成長性佳，預期台達電未來營運可望維持穩健成長態勢，吸引三大法人頻頻買超，股價十四日以一根長紅強勢表態，若突破頸線回測有守，則有望繼續走揚。

雖今年第一季因東北季風影響，加上本土疫情爆發、國外人員進出不便，擾亂離岸風電工程進度，但長線趨勢並不會因此改變，世紀鋼、永冠ＫＹ、上緯投控、華城等第二季營運皆較首季成長，且下半年營運依舊持續看增。

值得注意還有森崴能源，其為國內離岸風電統包工程（ＥＰＣ）廠，主要產品為能源開發工程服務及電廠維運（設備維修）、太陽能發電廠、節能、儲能服務工程等全方位專業能源服務，受惠於政府政策推動及國際企業推廣使用綠電，今年首季ＥＰＳ達二．六三元，已逼近去年的二．八六元。繼去年底登錄興櫃後，六月最後一日也正式送件申請股票上市，可望成為國內首檔上市的ＥＰＣ廠，並有望同步貢獻正崴及永崴投控營運。

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