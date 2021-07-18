即使全球疫苗覆蓋率提升，變種病毒仍持續威脅經濟復甦，有美國經濟學家建議，原定9月初到期的聯邦失業補助計畫應該延長，以面對Delta變種病毒可能帶來的經濟封鎖及後續影響。

CNBC報導，美國疾病管制與疫情中心（CDC）表示，最近暴增的確診病例，有高達58%是Delta變種病毒所引起，這種病毒株比其他更具傳染力，防疫首席顧問Anthony Fauci也說，「變種病毒是美國想消滅新冠肺炎的最大威脅。」

變種病毒成為美國經濟復甦的隱憂，經濟學家Eliza Forsythe說：「如果再次爆發疫情，經濟緊縮的狀況就會發生，失業率也會提高，因此我認為可以針對這種可能發生的危機進行討論，增加應變的時間與效率。」

麻州大學阿默斯特分校經濟學教授Arindrajit Dube持相同看法，「我們應該進行更多的考慮或假設，以確保能從容的面對變種病毒入侵。」

然而喬治梅森大學經濟學家Michael Farren則認為，延長失業補助計畫可能導致勞工不願工作，反而造成經濟復甦的損害，「不需要延長計畫，只需要提高疫苗接種率，企業缺工的狀況越嚴重，對經濟的影響也越明顯。」

報導指出，目前美國政府並未針對延長失業補助計畫做實際討論，但唯一可以確定的是，變種病毒是經濟復甦一大變數，很難確保去年的疫情帶來慘劇不會再發生，人們需要更有意識地進行防疫工作。