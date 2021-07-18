本土疫情未止，全國三級警戒已逾2個月，因全體疫苗接種率不足至今難以解封。高雄市餐飲職業工會理事長陳秋良表示，餐飲業是民生經濟火車頭，不少從業人員為社會弱勢族群，即便目前「微解封」仍奄奄一息，再繼續下去經濟的死路一條。

陳秋良17日接受香港媒體《中評社》訪問表示，餐飲工會會員很多都是社會上的弱勢族群，廚房學徒熬很久才能為廚師、行政主廚，收入這才稍微改善，大家並不具有豐厚的身家背景可依靠，疫情期間大家收入銳減真的很悶。

陳秋良指出，一些「口袋較深」的老字號與企業集團連鎖餐廳，目前仍採取「吃老本」策略，維持基本營運等待解封的春天，但一些中小型規模餐飲業，則迫於人事成本與租金被迫歇業；疫情衝擊讓整個餐飲業重新洗牌，大家普遍對經濟復甦抱持悲觀看法，即便解封恐怕仍需長時間才能恢復，且期間再也禁不起任何風吹草動。陳表示，目前餐飲業面臨兩難抉擇，第一，好的廚師與人手難請，業主仍想留住優質人力資源，不會輕易放無薪假或遣散；第二，等待解封春天仍需現實銀彈支撐，若遇資金周轉困難者可能很快就歇業。

高雄市職業餐飲工會秘書長吳靜瑜認為，「民以食為天」，餐飲業應該被列入優先施打疫苗對象，但台灣的餐飲業從業人員，從廚師、服務員到相關員工都還沒接種疫苗，這樣餐廳要如何全面開放？吳更痛批，遠東集團董事長徐旭東曾想捐贈疫苗卻遭回絕，那既然疫苗多到可以拒絕人，那為何餐飲業者打不到？難道政府是把高端疫苗也算進去？但這支疫苗連第三期都還沒實驗也沒國際認證，大家都很不放心。