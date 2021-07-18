奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐，星座運勢老師奧斯分享7/19～7/25星座運勢，處女座事業運最旺，雙魚座愛情運最旺，天蠍座金錢運最旺；另外金牛座事業運需要留意，雙子座愛情運需要留意，巨蟹座金錢運需要留意。從整體運勢來看，天蠍座、雙魚座運勢最旺，高達5顆星，一定要好好把握下周的好運。

▍牡羊座

整體運勢★★★

下周牡羊朋友受夠了緩慢的步調，執行力提高許多，建議若有想改變些什麼的想法，一定要多加思考，不要貿然行動。

▍金牛座

整體運勢★★★★

下周金牛朋友思緒清晰許多，如果正好需要動腦思考，一定要好好把握下周，思考後若能付諸行動更是好上加好。

▍雙子座

整體運勢★★

下周雙子的朋友開始怠惰了起來，面對周遭的人事物都提不起勁，也因為這樣造成事情的思考變得不夠周全。

▍巨蟹座

整體運勢★★

下周巨蟹座朋友特別念舊，過往的事情三不五時浮現在腦海中，因為沉浸在過去的回憶中，讓目前的生活步調止步不前。

▍獅子座

整體運勢★★

下周獅子朋友心中的不滿增加，建議要調整一下心態，避免讓過多抱怨影響到手邊的事情。

▍處女座

整體運勢★★★

不甘受到束縛的感覺，將讓處女朋友下周的生活多了點不平靜。往好處想，是因為自己的企圖心一直都很高，因此造就下周的忙碌。

▍天秤座

整體運勢★★

天秤朋友在下周面對周遭的人事物都顯得冷冷淡淡的，做什麼都提不起勁，無力感提升許多。

▍天蠍座

整體運勢★★★★★

天蠍座的朋友下周面對人事物及狀況時，將能夠兼具耐性和理性，會有效且相當快速的解決許多問題，讓你在下周情緒平穩，不會有太大的波動。

▍射手座

整體運勢★★

下周將會是射手朋友信心消退的一周，面對問題及狀況要適時向外求援，否則會空忙一場。

▍摩羯座

整體運勢★★★

摩羯的朋友下周將是怠惰的一周，面對事情都提不起動力來處理，思緒上的停擺也讓你面對事情時感到些微的無力感，奧斯建議要理性一些為佳。

▍水瓶座

整體運勢★★

下周水瓶朋友的信心開始動搖，面對過去一直有信心的事情開始不再那麼堅定，也不像過去那麼有把握，做事也不再那麼踏實。

▍雙魚座

整體運勢★★★★★

下周雙魚座將是充滿自信與動力的一周，積極充沛的活力讓你在下周行動力十足，做事態度更腳踏實地，以高效率完成任務。

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】