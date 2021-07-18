微解封之後，不少公司恢復正常上下班，公車、捷運也出現擁擠的通勤人潮，有網友埋怨，如果不增加班次，根本無法維持社交距離。專家提醒，社區裡仍可能有「隱形傳播者」，除了口罩戴好之外，也要注意幾件事，別把病毒帶回家。

新北市有公車司機因為兒子確診而被匡列，後來確診，由於公車行經路線行跨雙北，讓人擔心影響範圍擴大，幸好匡列同站、同發車處的56名駕駛做採檢，目前都是陰性，但微解封之後，各地捷運、公車的尖峰時段人潮大增，有網友就發文感嘆「社畜只能自求多福」。專家提醒，在工作、生活陸續恢復正常的同時，民眾仍要提高警覺，不可降低個人防疫強度，因為「隱形傳播者」恐怕仍隱藏在社區。

中國醫藥大學台南市立安南醫院醫療副院長許秉毅強調，出門在外，除了要注意口罩「戴好戴滿」以外，還要留意新冠病毒的「鼻水—眼口鼻傳染」。他指出，前陣子在鳳山一處大樓的群聚感染中，住在3樓和7樓的兩戶人家，彼此不相識、也沒有直接接觸，卻在同一時間感染到新冠肺炎，原因很可能就是因為某位住戶按了被病毒污染的電梯按鈕，所產生的「鼻水—眼口鼻傳染」所導致。

新冠病毒有可能存在患者的體液，包括鼻水、唾液、汗水，及尿液、糞便中，因此當患者打噴嚏時，用手掩口鼻，手上便可能污染到鼻水，而後如果再去接觸電梯按鈕、門把、水龍頭、滑鼠、紙鈔或錢幣，鼻水中的病毒就可能污染到這些物品。

近期發表在《整體環境科學（Science of The Total Environment）》期刊的文章中，一組波蘭研究人員回顧新冠病毒和相關冠狀病毒的「非飛沫傳染途徑」的數據，包括廢水、土壤和地表，以及它們的傳播方法，看冠狀病毒在環境中的存活狀況。

其中，新冠病毒殘留在塑膠、木頭、紙張、金屬、玻璃上的時間，都可能超過4天，在衣服上也可能殘留2天。

(圖/康健雜誌提供)

此外，新冠肺炎患者也透過各種生活用品和共同環境，將病毒傳染給別人，研究中整理新冠病毒的污染率，最高的是廁所，高達81％，其他包括手機、電梯按鈕、電腦鍵盤、滑鼠等，都是病毒傳播的重要媒介。

(圖/康健雜誌提供)

該如何做好日常防疫，許秉毅也建議上班族8個避免染疫的關鍵要領，不把病毒帶回家：

1.開車或騎車前，用含有酒精的濕巾把方向盤及駕駛座附近的環境擦拭消毒1次。

2.按電梯按鈕最好用衛生紙或指背（手指背面），出電梯後，盡快將衛生紙丟棄，或用酒精消毒手指。

3.千萬不要用手指按了電梯，又滑手機，因為這可能會污染手機面板。

4.到了辦公室後，用酒精或清潔液消毒辦公桌及擦拭電腦鍵盤與滑鼠，讓工作環境保持清潔。

5.吃中餐時，最好使用餐盒裝菜，帶回辦公室吃，減少與他人同桌用餐的機會。

6.新冠病毒流行期間，吃東西時要使用餐具或包裝紙，避免用手拿薯條或麵包吃，也禁止用不乾淨的手揉眼睛或挖鼻孔。

7.公用廁所是最容易傳染疾病的地方，使用廁所完，洗手後，記得用擦手紙把手擦乾，然後將擦手紙包在水龍頭上關水，最後記得用擦手紙包住廁所的門把，出了廁所，再將其丟棄，以避免手部的2次污染。

8.進出公共場所要記得配戴醫用口罩，返家後，將用過的口罩拋於垃圾桶內，不要第2天再次使用。