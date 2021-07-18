國內持續拚疫苗施打進度，年齡層也不斷下修，但受到日前AZ疫苗施打後猝死的消息不斷，施打進度也受到影響，近日開放登記更出現莫德納爆滿、AZ乏人問津的情況，多數民眾關注自己到底是否適合施打疫苗、打什麼疫苗。對此胸腔內科/重症醫學黃軒醫師逐一做出建議。

●打疫苗怕猝死？醫：機率比彩券頭獎還低

黃軒醫師表示，民眾所擔心的副作用和不良反應是完全不同的事情，副作用約７成左右的民眾會出現，是可預期、較容易的症狀，且不會有害健康，例如「一疲二發四疼痛」，也就是疲勞、發燒、發寒、注射點疼痛、頭痛、關節痛、肌肉痛，48小時內出現並結束。

.不良反應：

包括民眾所聽到的血栓、心肌炎等，是在預期以外、且有害健康的情況，機率罕見，可以幾百萬分之一計算，此訊息主要目的在於警示醫療團隊、注射單位等，避免忽略幾百萬分之一的可能。

極罕見不良反應：

如猝死、意識昏迷等，是比上述不良反應的機率再更低的情況，可以幾千萬分之一做計算，甚至比彩券頭獎的機率還低，而這還只是機率上的計算，並不代表實際上一定會出現。台灣發生的猝死案件，具至目前為止的解剖調查，約97%與慢性病等風險因素有關，如病情控制不佳等，3%則尚在調查，尚無與疫苗有關的案例。

●我適合打新冠疫苗嗎？３大族群一次詳解！

黃軒醫師表示，真正不宜施打疫苗的族群只有２種，就是對藥物過敏的過敏族群，以及血小板、白血球低下者。這類型的民眾施打疫苗就有可能出現較嚴重的副作用或不良反應，但是這兩個族群也應以檢查或病歷論定，而非自行判斷，正如民眾從小到大看醫生取藥時，多會被問是否有對藥物過敏一樣。除此之外的族群都建議施打。

(圖/今健康提供)

年長、三高、糖尿病、腎臟病、癌症患者等各種免疫力低下者，是最普遍被民眾認為不適合施打疫苗的族群，但這類族群卻是最需要打疫苗的，原因正是因為免疫力較差。免疫力較差的族群感染病毒後，重症、死亡率比一般人高出數十倍，是比施打疫苗後猝死更需要關注的。

黃軒醫師表示，這類型的族群應把握３個原則，正在接受治療時應暫緩，療程結束後盡早施打，施打前先與醫師確認，包括什麼時候施打、需要注意什麼、是否需要停藥、如何停藥等。

除了上述不宜施打及建議緩打的族群，其他沒有疾病在身、沒有過敏、身體狀態良好的族群，都是建議施打，且越早施打越好，特別是近日年輕人也在關心自己是否適合施打疫苗，黃軒醫師直言真的擔心太多，先了解自己正擔心什麼，是否合理。

(圖/今健康提供)

●比起擔心打疫苗猝死，更應注意「真正原因」！

對於近日出現莫德納疫苗登記爆滿、AZ疫苗乏人問津的情況，黃軒醫師表示，民眾面對疫苗應能打就打，有什麼打什麼，並注意相關事宜，而非錯誤的專注在「AZ會死人、莫德納比較好」。

例如前述提到的慢性病、身體狀態不佳、有在用藥者，這些就可能讓病情惡化。又或者炎熱天氣、爬坡、階梯、搶打疫苗形成的劇烈運動等，就有可能使身體出現缺水、中暑、熱衰竭等。風險族群和疫苗不良反應有共通處者，如易血栓者應避開有血栓可能的AZ疫苗，或多與醫師討論。若這些情況沒有注意，不論打什麼疫苗都一樣可能在施打疫苗後猝死，近日莫德納疫苗也開始出現施打後猝死的消息。提醒民眾，比起擔心「打疫苗後猝死」，更應注意的是「造成猝死的真正原因」。