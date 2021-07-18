林太太因罹患糖尿病，一直固定同時服用降血糖藥。最近因血糖控制不佳，醫師加入一種新的降血糖藥，一天三次飯前、一次吃半顆，林太太看著小小的藥丸子，覺得剝半實在太麻煩了，擅自改成吃一顆的劑量，結果血糖過低出現冒冷汗、頭暈等不適症狀，跑到急診就醫，才知道這樣的行為有多危險。

●藥品最佳治療劑量 看清用法、頻次

臨床上，為了達到藥品最佳治療劑量，醫師常開立藥品劑量不是平常習慣的一次一顆，而會調整成一次吃半顆，甚至是四分之一顆，若半顆吃成一顆，長期兩倍的劑量也有可能耽誤病情診斷，建議拿到藥袋的第一時間，就要仔細核對姓名、劑量、用法、頻次的重要訊息，確定之後再離開藥局。

●藥品剝半三步驟 跟著做更安全

若醫師開立半顆或非整粒吞服的劑量，拿回家後該如何剝半呢？臺北市立聯合醫院陽明院區藥劑科藥師陳佩君表示，只要掌握幾個簡單原則，在家也可以順利將藥品剝半。

1、雙手清洗（及剝半器具）消毒乾淨。

2、找個堅硬平整的桌面（順著刻痕）使用湯匙或小刀慢慢下壓。

3、沒有要立刻吃的那一半，用乾淨夾鏈袋裝好放回原藥袋。

●使用前再剝半 避免用藥品質受影響

另外，要注意的是，最好每次使用前再剝半，會更能確保藥品的品質；有時醫師會不小心開立不宜剝半和磨粉的藥品剝半使用，因此，應注意藥袋上的標示，適時詢問藥師，以獲得最佳的藥物治療效果。