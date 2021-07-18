國民黨副秘書長李彥秀。（中時資料照）

台南市長黃偉哲日前認同國民黨市議員謝龍介建議，中央普發5000元消費券，並允諾將向民進黨立法院黨團提議；行政院日前回應，現在還在防疫警戒期間，以防疫紓困優先，防疫和紓困都要做得更好。對此，國民黨副秘書長李彥秀16日在臉書表示，「民進黨不應該將普發現金、普發消費券當成畏途」、「行政院大概還是在一連串的政治算計中」。

有關5000元消費券，中央是否考慮採納建議，行政院發言人羅秉成15日表示，目前還在三級警戒期間，民生經濟受影響，雖有鬆綁部分措施，各地也非常審慎，也不敢放鬆，還是防疫為重，還在三級警戒，紓困也在進行中，振興在這階段有點太早評估這件事，因為消費券或是三倍券都是鼓勵國人，現在盡量控制疫情，若評估要發消費券或三倍券，恐怕會跟防疫政策有所不合，這階段或許還不是成熟時機討論。行政院長蘇貞昌則指出，正在規劃準備推出各種方法來受衝擊的產業、企業、個人。

對於行政院的回應，李彥秀在臉書指出，不論是之後再說，或是推說正在規劃，看起來都是緩兵之計，卻也不肯把話說死，「行政院大概還是在一連串的政治算計中」，首先，去年的三倍券所引發的混亂，到現在大家都還記憶猶新，要再將去年的三倍券繼續複製貼上，大概又要被引發批判與民怨，普放現金是國民黨的提議，民進黨主觀上也不願意跟上國民黨的呼籲，更不用說發放消費券，是馬政府的政策，民進黨過去批評不遺餘力，大概也不太願意自打臉，「但是，不論是哪一項，想的都是政治，不是人民！」

李彥秀認為，只要把人民的需求放在最優先，其實不論是現金或是消費券，真的不是那麼困難的選擇，「從黃偉哲，或是桃園市長鄭文燦的反應，都可以看到地方政府已經明確感受到民意的壓力，開始鬆動。更可以看出民進黨內對於中央政府的領導，也有不同的意見。蘇院長，放下執念吧！以民為本，以人民的需求為前提，才是執政黨應所應為」。