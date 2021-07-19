印度媒體報導，該國政府接近和美國達成協議，將簽約購買100具奇異（General Electric）F404發動機，供其自製的「光輝」（Tejas）戰機使用。不過有專家警告，美國會在出口機敏技術時施加諸多限制，恐影響該機戰力和印度戰略自主。且在預算排擠下，也可能對印度進行中的發動機自製計畫造成影響。

《經濟時報》（Economic Times）報導，印度和美國據稱「已幾乎完成所有談判」，與供應相關的問題皆獲得解決，將耗資7億美元（約新台幣195.8億元），購買100具F404發動機，供新版的光輝MK1A戰機使用，但協議不包含技術轉移。

F404發動機已用於目前量產中的光輝MK1。印度國防部今年2月才正式簽署價值4800億盧比（約新台幣1800億元）的合約，向印度斯坦航空公司（HAL）採購73架光輝MK1A和10架光輝MK1，首機可能於2023年出廠、2026年完成83架戰機的交付。

不過《歐亞時報》（The EurAsian Times）認為，向美國採購發動機可能「扼殺」光輝戰機的未來。印度智庫「巴里卡國防研究與分析研究所」（Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses）戰略科技中心（Strategic Technologies Centre）研究員塞繆爾（Cherian Samuel）則指出，美國會在出口機敏技術時進行諸多限制，可能影響光輝的戰力；且未來印度和美國外交政策發生分歧時，這些設備也可能受到影響。如1998年印度進行核子試驗後，美國發動制裁，就影響了當時印度的F404發動機採購計畫。

另外，印度為光輝自行研製的Kaveri發動機，由於推力無法達標，目前計畫仍持續延宕。若印度為光輝MK1A採購F404發動機，加上奇異先前曾表示，其F414發動機已被選為未來光輝MK2的動力來源，將讓Kaveri發動機的地位更加尷尬，並可能在經費不足下面臨更多問題。