台股在前兩周衝過17709點之後，指數呈現停滯不前，雖然有幾度攻克萬八大關，但始終無法站穩，先是航運股漲多回檔，好不容易等電子股接棒，成交比重也一度來到51%大關，原本寄望台積電法說會捎來好消息，但沒想到Q2毛利下降也造成單季EPS5.1元比Q1還差，而Q3展望也只有營收約10%-13%的成長，毛利估約49.5%-51.5%，都低於法人預期，內外資大逃殺，造成周五台積電跳空下跌25元，約貢獻大盤指數下跌約200點。

周五台股下跌136點，扣除台積電後，指數其實是漲的，而且上漲家數549家大於下跌家數455家，大盤雖然挫跌，但盤面結構並不差，且收盤位置在17895點，守住4月高點位置17709點。雖然越過17709點之後，指數比較沒有太大表現，但至少這兩周都守住17709點，這是所謂過關（過17709的關）之後的關後整理，只要下周依然力守17709點，配合蘋果股價已經創歷史新高，台灣電子股沒有理由在第三季不表現。

台積電應是受到車用晶片毛利下滑原因拖累，但筆者認為這應該是短期現象，待車用晶片產能紓緩（聯電、力積電都在擴廠），台積電就會回去做高毛利較高的如AI或HPC等高效能晶片。另一方面，5奈米的擴產資本支出大幅擴增，也造成必須提列折舊，同時有法人預估回收期拉長，這都是衝擊台積電的因素。

不過在晶圓代工業界，台積電仍首屈一指，三年內沒有對手，所以這些現象都視為短線影響，因為台積電董事長劉德音也說晶圓代工進入Q3之後要逐漸調漲，所以可持續觀察台積電下半年表現，特別是第四季若能成長20%，那麼今年獲利23-24元仍可期待，基本上台積電若利空測試不跌之後，股價仍會向600元邁進。

接下來可以留意沉寂已久的IC設計族群，畢竟拜登依然持續川普之前的美中貿易策略，禁令也一道一道下，只要美中大戰持續，就會是台灣的機會，之前矽力-ky來到4千大關，其實就是去美化的代表，更何況其本益比已經拉高到70倍以上，有機會點燃IC設計的比價效應。可以留意聯發科也是大陸去美化代表，周五剛剛填完息，以一家今年要賺50元的IC設計龍頭，目前本益比不到20倍，股價著實委屈。另外致新也是去美化代表，Q2業績歷史新高，單季獲利挑戰5元，本益比大約14倍；昇佳電也逐漸邁進填息之路，今年有機會挑戰30元獲利，就高價股而言，本益比只有23倍也不會太貴。

（本文作者為摩爾投顧分析師張嘉軒）

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