黃西田的女兒黃露瑤，參與許多電視劇演出《多情城市》、《牡丹花開》，除了演戲之外，也主持節目，並入圍第48屆金鐘獎兒童少年節目主持人獎。最近黃露瑤要送飲料給區公所的同仁，卻在路途中發生車禍，所幸最後平安無事。

黃露瑤昨（17日）把愛心送到區公所，買了飲料來慰勞辛苦付出的朋友們，她表示：「下午4點前要抵達目的地，原本一切都很順利，卻沒想到就在抵達前的六分鐘，後方來車撞了上來！那時內心非常自責，讓大家久等！感到很抱歉。」黃露瑤也表示下次開車會更加小心，會繼續做公益活動。

黃露瑤分享這段車禍過程：「本來3點30分前可以提早把愛心餐點飲料送達目的地，卻沒想到途中發生了意外，我們先拍照錄影，再到最近的警局做筆錄，警方知道我們有愛心任務在身，儘快的幫我們把筆錄完成，非常謝謝警察大哥的幫忙。」黃露瑤事後表示，心裡覺得很溫暖，感受到台灣到處都是人情味。

許多網友在底下留言回應：「人美心也美！」、「很心疼吧！看起來愛車是LandRover，因做善事所以人沒事，會比較釋懷！」、「辛苦了！」、「小心安全，平安最重要」、「晚安吉祥、平安喜樂，周末心情愉快！」