一位網友日前在PTT貼出多張30多年前的女星三點盡露寫真照，想問以前妹子怎麼這麼猛？只見這位女星臉蛋清純惹人憐愛，最犯規的是，她竟還有逆天好身材，手臂纖細但上圍卻是堅挺又有料，令大批老司機網友看了全暴動，紛紛詢問這位無論身材還是臉蛋皆打爆現在一票修圖網紅的極品女星究竟是何人？

網友在PTT轉貼一位女星在30多年的多張寫真集照片，大讚該女星顏值、氣質還是身材，放到現在應該也算頂級美女，遠超過一堆只會靠修圖的網紅，而照片中女星三點盡露的好身材，更是讓老司機暴動直呼「她真的超讚，有顏值有身材」、「懷念那個不靠濾鏡修圖的純真年代，嗚嗚嗚」、「這身材臉蛋到現代還是無敵」。

青山知可子當年拍攝寫真全裸尺度超級辣。(翻攝PTT)

網路神人多，很快地網友就神出這位極品女星的真實身分，就是活躍於80年代的日本女星青山知可子。青山知可子當年自日本赴香港演藝圈發展，在三級片《女機械人》大膽全裸演出，之後返回日本發展，陸續演出《鬼嫁日記》、《相棒4》等作品。

青山知可子1994年曾來台參加金馬酒會。(本報系資料照)

聰明的青山知可子，更早有計畫轉行，在1999年考取色彩心理療法顧問及教師資格，並在日本有色彩調配師、JAA芳香療法師等資格，現年55歲以色彩心理學治療師的身分活躍中。