華視主播林彥汝上月宣布自己確診，家族成員全都淪陷，包括丈夫、兒子、婆婆，林彥汝一家三口已經康復返家，然而高齡70歲的婆婆卻在歷經長達59天的折磨後，不幸染疫去世，然而林彥汝在上月20日就曾提及和婆婆的對話，當時還呼籲「確診隔離時謹慎再謹慎」，如今看來不勝唏噓。

林彥汝當時發文透露，「記得最後一次和婆婆用視訊通話，是她在防疫旅館內」，婆婆的臉色看起來很蒼白，因為畏寒發高燒，儘管穿很多衣服還是很冷，「雖然她一直說沒事…我婆婆是很能忍耐的人，我立刻致電到防疫旅館，拜託護理人員幫忙查看，我們已經小心再小心，但仍無法全防」。

林彥汝更呼籲，希望大家能夠教長輩視訊，才能親眼確認隔離時的狀況，她也提到雖然本土確診人數似乎在下降，但死亡人數還是很高，要大家別輕易鬆懈，「現在疫苗爭議不斷，朋友開玩笑的說我們不用怕了，因為體內已經有抗體，就像打了第一劑疫苗，真的是這樣嗎？我並不這麼樂觀」。

儘管林彥汝憂患意識很強，卻還是傳來不幸消息，今她悲痛地宣布，「其實我的婆婆才是最勇敢的抗疫勇士，她在加護病房59天，擊退新冠病毒，扛過敗血症，她是這麼的努力」，儘管已經離開他們身邊，卻將無盡無私的慈愛全給家人，「我們很愛她，永遠、永遠」。

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