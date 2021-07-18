前副總統陳建仁15日在臉書發文表示，自己和妻子7月14日才接到台大醫院通知，告知他們參加國產疫苗二期臨床試驗的解盲結果，他施打的是安慰劑。媒體人吳子嘉認為，陳建仁承認打安慰劑，是因為任務解除，跟行政院長職務無緣了。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉16日在《關鍵時刻》節目中表示，陳建仁為什麼承認它是安慰劑？因為他跟行政院長職務無緣了，他承認是安慰劑。幾個月前，他之所以要替高端背書，一定是當時政策要推國產疫苗，需要有大咖出來背書，也只有陳建仁能背書，因為陳建仁高度夠，是個君子，不會亂講話。至於是誰叫他出來？當然是高層。

吳子嘉指出，當時政府的政策是要推高端疫苗，不買國際疫苗，然後推國產疫苗，所以陳建仁為了政策出來背書，那時包括蔡總統也是跳到第一線。當時不斷傳出，陳建仁準備要接行政院長，因為要解決疫情一定要有專業，而原本這個內閣也罩不住了。如今疫情緩解，並得到國際的支援，高科技產業的1000萬劑疫苗，現在傳來的都是好消息，蘇內閣現在高興得不得了，所以陳建仁已經跟行政院長無緣了。

吳子嘉認為，陳建仁已經沒有當行政院長的可能性，所以他承認施打的是安慰劑，第一個是任務需求，他要推高端，所以不得不幫高端背書，但現在任務解除「解甲歸田」，就告訴你是安慰劑。