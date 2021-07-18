台南市東區裕農路民宅今天凌晨發生氣爆，男性屋主全身80%二度灼傷，送醫時意識清楚，原因有待調查。

台南市東區裕農路民宅今天凌晨發生氣爆，因聲響很大，周遭部份居民驚醒，一度以為電力設備故障，又要停電。

台南市消防局今天零時14分獲報，趕往現場將男性屋主送醫，這名屋主全身80%二度灼傷，意識清楚。消防局初步調查，氣爆原因疑因瓦斯外洩，屋主卻點火抽菸，但確切原因仍待調查釐清。1100718